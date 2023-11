PV Gas Trading xác lập kỷ lục sản lượng kinh doanh

Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas Trading) cho biết, năm 2023 tổng sản lượng kinh doanh ước đạt 2,45 triệu tấn (bằng 136% kế hoạch năm, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2022). Sản lượng kinh doanh ở các thị trường đều có sự tăng trưởng tốt, trong đó sản lượng kinh doanh nội địa và xuất khẩu tăng lần lượt 3% và 5% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, sản lượng kinh doanh quốc tế có sự tăng trưởng mạnh, đạt 2,2 lần so với năm 2022.

Giao nhận LPG bằng xe bồn chuyên dụng của PV Gas Trading.

Về các chỉ tiêu tài chính, doanh thu đạt hơn 37 ngàn tỷ đồng (bằng 129% kế hoạch năm), lợi nhuận đạt hơn 400 tỷ đồng (bằng 127%), nộp ngân sách nhà nước 2.129 tỷ đồng (bằng 103%). PV Gas Trading cũng đã gia tăng thị phần bán buôn trong nước 2% so với cùng kỳ, đạt mức 70% thị phần cả nước.

Tính đến hết tháng 10/2023, công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh theo kế hoạch năm, trong đó nổi bật là sản lượng kinh doanh đã về đích trước 3 tháng 13 ngày, hoàn thành kế hoạch doanh thu trước 2 tháng 15 ngày.

Với những kết quả trên, PV Gas Trading đã xác lập mốc kỷ lục sản lượng kinh doanh qua 16 năm hình thành và phát triển.

Tin, ảnh: HÀ AN