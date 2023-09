PV GAS Trading: Hoàn thành kế hoạch sản lượng kinh doanh LPG

Tin từ Công ty Kinh doanh Khí (PV GAS Trading) cho biết, ngày 17/9, đơn vị đã giao tấn LPG thứ 1,8 triệu, hoàn thành kế hoạch sản lượng kinh doanh năm 2023.

Năm 2023, thị trường kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) tiếp tục gia tăng cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung trong và ngoài nước. Giá LPG biến động không theo dự báo, giảm sâu 51% liên tục trong 6 tháng từ tháng 2 đến 7/2023, khiến rủi ro kinh doanh tăng cao; công tác quản trị chuỗi cung ứng sản xuất/nhập khẩu, tồn kho, điều độ hàng hóa… đối diện với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với nhà cung cấp nguồn lớn như PV GAS Trading.

Trước khó khăn đó, nhờ nhạy bén và thích ứng với diễn biến thị trường, linh hoạt trong chính sách bán hàng để gia tăng sản lượng, PV GAS Trading đã cán đích 1,8 triệu tấn tổng sản lượng kinh doanh LPG kế hoạch năm 2023 (trước 3 tháng 13 ngày, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2022); Sản lượng kinh doanh nội địa tăng trưởng 4% so với cùng kỳ, chiếm 70% thị phần bán buôn LPG toàn quốc và giữ vững ngôi vị nhà cung cấp nguồn số 1 tại Việt Nam. Sản lượng kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh quốc tế tăng trưởng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu 8 tháng qua đạt xấp xỉ 25 ngàn tỷ đồng, bằng 128% so với kế hoạch và đóng góp 40% trong tổng doanh thu 8 tháng của PV GAS.

PV GAS Trading cũng giao nhận tuyệt đối an toàn 29 chuyến tàu LPG lạnh, 870 chuyến tàu định áp và hơn 31 ngàn chuyến xe bồn, bảo đảm cung ứng và lưu thông hàng hóa thông suốt.

THU THẢO