Nhiều giải pháp tăng hiệu quả khai thác cảng biển

6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Triển vọng phát triển cho cả năm 2023 không như dự kiến ban đầu, sản lượng container năm 2023 có thể còn giảm khoảng 8% so với năm 2022. Tỷ lệ sản lượng hàng hóa thông qua các nhóm cảng biển Việt Nam như sau: nhóm cảng số 4 là 60% (trong đó khu vực TP.Hồ Chí Minh chiếm 39%, Cái Mép - Thị Vải 22%); kế đến là nhóm cảng số 1 tại Hải Phòng 27%, nhóm 2 và 3 khu vực miền Trung 14%; nhóm 5 vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 2%. Về hàng container, tại nhóm cảng biển số 4 tiêu biểu cho cả nước, trong năm 2022, hàng container thông qua vào khoảng 14 triệu TEU, chiếm 73% cả nước; trong đó khoảng 8,4 triệu TEU thông qua khu vực TP.Hồ Chí Minh chiếm 44% thị phần, tăng 1% so với năm 2021. Cụm cảng CM-TV đạt 5,6 triệu TEU thông qua, chiếm 29%. Tổng sản lượng thông qua container của năm 2023 dự kiến giảm 5-8% so với năm 2022.