Bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa phối hợp với Cục Thủy sản - Bộ NN-PTNT ký quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển.

Theo ông Trần Nhật Huy, Phó Tổng Giám đốc PV GAS, việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đường ống dẫn khí là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của PV GAS. Vì vậy, PV GAS luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Cục Thủy sản, đơn vị quản lý toàn bộ lĩnh vực khai thác thủy sản và hệ thống tàu cá nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân trong việc khai thác có hiệu quả theo quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển.

PV GAS cũng đã xây dựng phân hệ phần mềm quản lý hành lang an toàn các đường ống dẫn khí dưới biển dựa trên dữ liệu về tàu cá của Cục Thủy sản, để phục vụ cho việc quản lý, giám sát an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển đối với đối tượng tàu cá khai thác thủy sản. Trong quá trình triển khai đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Cục Thủy sản và các đơn vị trực thuộc. Đến nay, phần mềm đã đưa vào vận hành thử nghiệm. Trong quá trình vận hành thử nghiệm rất mong tiếp tục nhận được sự tư vấn của các đơn vị thuộc Cục Thủy sản để PV GAS hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Thủy sản cho biết, Cục sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn với PV GAS trong việc nâng cao nhận thức của ngư dân, cũng như kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm nếu có của các tàu cá trong quá trình khai thác thủy sản gây ảnh hưởng đến hệ thống đường ống dẫn khí.

NHẬT MINH