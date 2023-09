Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, miền Trung bước vào mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 6 giờ ngày 25/9 ở khoảng 15.2 độ Vĩ Bắc; 110.6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Dự báo, từ 6 giờ ngày 25/9 tới 9 giờ ngày 25-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khắp miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 6 giờ ngày 25/9 đến 6 giờ ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực chịu ảnh hưởng cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối 25/9 đến sáng ngày 26-9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo các chuyên gia, miền Trung bắt đầu bước vào mùa mưa lũ năm nay. Dự báo sau áp thấp nhiệt đới này, Biển Đông có thể tiếp tục đón bão/áp thấp nhiệt đới trong những ngày cuối tháng 9.

MINH THIÊN (tổng hợp)