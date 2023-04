Vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí

Tin từ Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN), đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết: Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, KĐN triển khai công tác An toàn-Sức khỏe-Môi trường trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức.

Một số công trình khí hoạt động đã hơn 25 năm. Cùng với đó một số mỏ đã đi vào khai thác giai đoạn cuối của đời mỏ nên đòi hỏi tăng cường kiểm soát ăn mòn, chất lượng khí và tăng cường bảo dưỡng sửa chữa để bảo đảm công trình vận hành an toàn, liên tục. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể công ty, KĐN tiếp tục vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí; bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho trạm và tuyến ống khí.

NHẬT MINH