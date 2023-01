Năm 2023, Petrovietnam phấn đấu đạt doanh thu 677,7 ngàn tỷ đồng

Ngày 10/1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ.

Năm 2023, với quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giao; Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch cao hơn so với năm 2022. Cụ thể: Gia tăng trữ lượng dầu khí toàn Tập đoàn 8-16 triệu tấn quy dầu; Khai thác dầu 9,29 triệu tấn, cao hơn 520 ngàn tấn so với kế hoạch 2022; Khai thác khí 5,94 -8,11 tỷ m3, cao hơn thực hiện năm 2022; Sản xuất đạm 1,6 triệu tấn; Sản xuất điện 24 tỷ kWh cao hơn 6,69 tỷ kWh so với thực hiện năm 2021; Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn) 5,53 triệu tấn.

Với phương án giá dầu năm 2023 đã được Quốc hội thông qua 70 USD/thùng; các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của Tập đoàn năm 2023 như sau: Doanh thu toàn Tập đoàn 677,7 ngàn tỷ đồng (không gồm Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn -NSRP), lợi nhuận hợp nhất 34 ngàn tỷ đồng; Nộp ngân sách 78,3 ngàn tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Petrovietnam quyết liệt triển khai tổng thể các nhóm giải pháp trọng tâm về: Cơ chế chính sách, Quản trị và quản lý doanh nghiệp, tài chính, đầu tư, thị trường, khoa học, công nghệ; Đào tạo, phát triển đội ngũ.

Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu toàn Petrovietnam đạt 921,2 ngàn tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch năm, tăng 48% so với năm 2021. Đây là mức kỷ lục trong 61 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.

Tin, ảnh: PHAN HÀ