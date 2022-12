Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu 75 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng biển mỗi năm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu định hướng đến năm 2025.

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tỉnh đạt khoảng 375 triệu tấn, bình quân khoảng 75 triệu tấn/năm; tổng doanh thu dịch vụ cảng giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 20.000 tỷ đồng; thúc đẩy các hoạt động liên quan đến cảng biển đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 100.000 tỷ đồng; tổng doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải, dịch vụ hậu cần cảng khác giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp thực hiện hiệu quả việc phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng như: tuyên truyền, quán triệt phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối; quy hoạch; đầu tư phát triển dịch vụ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng; quản lý nhà nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường và an toàn lao động; liên kết, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai nhằm bảo đảm quá trình thực hiện được đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả; định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở GT-VT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở GT-VT) để xem xét, giải quyết.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế cấp đặc biệt của quốc gia; phát triển ngành cảng biển và hậu cần cảng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chủ lực của tỉnh, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác của tỉnh phát triển; đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển cảng biển và hậu cần cảng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh biển.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 69 bến cảng được quy hoạch, đến nay đã đưa vào khai thác 48 dự án với công suất 141,5 triệu tấn/năm. Tổng vốn đăng ký 133.600 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện khoảng gần 57.000 tỷ đồng.

Riêng khu vực Cái Mép - Thị Vải có 35 bến cảng, hiện đã đưa vào khai thác 22 bến cảng (19 dự án chính thức, 3 dự án tạm khai thác), với công suất 117,8 triệu tấn/năm, trong đó bao gồm 7 cảng container với công suất 6,8 triệu TEU/năm.

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tỉnh giai đoạn 2017-2020 đạt 279 triệu tấn, bình quân đạt 69,8 triệu tấn/năm, tăng bình quân 7%/năm. Tổng doanh thu dịch vụ cảng đạt khoảng 15.605 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm. Các hoạt động liên quan đến cảng biển đóng góp cho ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt khoảng 73.800 tỷ đồng từ thu thuế xuất nhập khẩu.

Dịch vụ hậu cần cảng cũng chuyển biến tích cực, hiện có 20 dự án kho bãi logistics đi vào hoạt động với tổng diện tích đất khoảng 224ha, có 10 dự án đang triển khai xây dựng với tổng diện tích khoảng 42ha. Doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải đạt kết quả ấn tượng với 69.776 tỷ đồng.

HOÀNG NHỊ