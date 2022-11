PVEP về đích sản lượng khai thác trước 57 ngày

Tin từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, cuối tuần qua, đơn vị này đã đạt mốc sản lượng khai thác dầu khí năm 2022 là 3,18 triệu tấn dầu (quy đổi). Với kết quả này, PVEP đã về đích sớm 57 ngày, giữ vững thành tích 13 năm liên tiếp hoàn thành sớm chỉ tiêu này.

Trước đó, vào ngày 30/8/2022, PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu khí bán, khi đạt mốc 830 triệu m3 khí, về đích sớm 123 ngày.

Theo lãnh đạo PVEP, để đạt được kết quả này, từ những ngày đầu năm, PVEP đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giải pháp, các công việc cần triển khai; phối hợp, thúc đẩy nhà điều hành tối ưu khai thác cho từng giếng/mỏ… Bên cạnh đó, PVEP cùng các nhà điều hành và đối tác tập trung vận hành, tối ưu khai thác ổn định, liên tục hầu hết các dự án có tỷ trọng lớn, gồm: cụm mỏ Sư Tử, mỏ Đại Hùng, mỏ Chim Sáo - Dừa, mỏ Cá Ngừ Vàng, Lô 46CN, mỏ Bir Seba.

Đồng thời, chủ động tăng sản lượng khai thác các giếng trong ngưỡng an toàn kỹ thuật, triển khai khoan các giếng phát triển bảo đảm an toàn, đặc biệt một số giếng khoan mới cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến như: 5 giếng PM3 CAA, 2 giếng Cửu Long JOC, giếng H1-35P và giếng CT-201.

NHẬT MINH