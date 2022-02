Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng vừa chủ trì buổi giao ban trực tuyến điều hành sản xuất, kinh doanh thường kỳ tháng 2/2022 với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về kết quả sản xuất- kinh doanh tháng 1.

Tháng 1/2022, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tập trung triển khai kế hoạch năm 2022 và cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng. Công tác an toàn trên các công trình/nhà máy/giàn khoan được đảm bảo an toàn, thông suốt đặc biệt không để xảy ra bất kỳ sự cố nào trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu tháng 1 đạt 0,93 triệu tấn, bằng 10,7% kế hoạch năm 2022. Sản xuất điện, đạm, xăng dầu ở công suất cao… Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 60,8 ngàn tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách 8.400 tỷ đồng, tăng 42%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.200 tỷ đồng, tăng 2,5 lần.

Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã tích cực tham gia đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường, góp phần không để đứt gãy chuỗi cung ứng, bình ổn thị trường trước những biến động, thiếu hụt nguồn cung trên thị trường xăng dầu thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu toàn Tập đoàn tập trung một số giải pháp: Xây dựng phương án kiểm soát thay đổi để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới, cũng như những biến động của thị trường; bám sát, nguồn cung - cầu trong và ngoài nước để có giải pháp, kịch bản ứng phó hiệu quả; tăng cường công tác quản trị, rà soát, cập nhật lại mục tiêu kế hoạch trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021 và định hướng tăng trưởng trong từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Từ đó, làm cơ sở kiểm soát định kỳ hàng tháng, hàng quý, hướng đến thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2022.

PHAN HÀ