Mưa to, nhiều khu vực bị ngập sâu, xe ô tô bị trôi nhẹ, nước tràn vào nhà dân

Rạng sáng ngày 21-8, sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, nhiều phường trên địa bàn TPHCM như phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa (thuộc TP.Vũng Tàu trước đây) bị ngập, nhiều nơi ngập sâu.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 1h sáng ngày 21-8, khu vực này xuất hiện sấm chớp và mưa rất to. Mưa to liên tục và kéo dài đến khoảng hơn 3h30 mới ngớt. Gần như tất cả tuyến đường trên khu vực này đều ngập.

Ghi nhận tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngập sâu hơn 40cm, có nơi hơn 50cm; khu vực các đường Lê Lợi, Phạm Hồng Thái, Phan Chu Trinh... cũng bị ngập sâu.

Đường Phan Chu Trinh cũng ngập sâu. Ảnh: Trần Trí

Nhiều tuyến đường mưa lớn kéo dài khiến nước mưa tràn vào nhà dân. Do mưa to vào lúc sáng sớm, mọi người còn say ngủ nên không phòng chống ngập kịp thời, nhiều đồ đạc trong nhà bị ướt.

Nghiêm trọng nhất là tuyến đường Thi Sách, đoạn trước chung cư The Sóng đến Trường THPT Vũng Tàu, có những chỗ nước ngập sâu khoảng 60cm khiến hàng chục xe ô tô đậu bên đường bị ngập tràn vào trong khoang. Một số xe ô tô con bị trôi nhẹ do nước ngập quá sâu.

Nước ngập gần đến cửa kính ô tô trên đường Thi Sách. Ảnh: Thành Trung

Do mưa to vào giữa đêm, nên không ảnh hưởng nhiều đến lưu thông.

Theo dự báo của cơ quan Khí tượng - Thủy văn, ngày 21/8 có mưa xảy ra tại hầu hết các khu vực TPHCM, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, sét đánh, cả trên khu vực vùng biển. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực biển TPHCM và đặc khu Côn Đảo đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo trong vài ngày tới vẫn còn tiếp tục mưa to. Ảnh cắt từ vệ tinh

Dự báo trong những ngày tới mưa tiếp tục gia tăng.

QUANG VŨ