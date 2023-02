Cùng hành động vì môi trường Internet toàn cầu an toàn hơn

Ngày 7/2 được thế giới chọn là “Ngày Internet an toàn hơn 2023-Safer Internet Day 2023”. Với mục tiêu cùng nhau vì một môi trường Internet tốt hơn, chủ đề của Ngày an toàn Internet quốc tế mỗi năm thay đổi theo những vấn đề của người dùng Internet. Năm 2023, chủ đề được lựa chọn là “Want to talk about it? Making space for conversations about life online” (tạm dịch là: Muốn nói về an toàn Internet? Tạo không gian để trò chuyện về cuộc sống trên mạng).

Theo thống kê, ngày càng nhiều trẻ em sẽ trải nghiệm cả những lợi ích và rủi ro khi sử dụng mạng Internet. Thống kê của Tổ chức Common Sense Media, trẻ em từ 8 tuổi là nhóm sử dụng mạng xã hội nhiều nhất.

Năm 2022, tại Việt Nam ngành công nghiệp công nghệ số đạt tổng doanh thu khoảng 148 tỷ USD. Khoảng 60% trong tổng số hơn 70 ngàn doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam đã chuyển trọng tâm từ gia công sang làm toàn bộ giải pháp, sản phẩm. Trong đó, doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng năm 2022 đạt khoảng 4.850 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 26% so với năm 2021. Các doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước đã làm chủ được trên 95% sản phẩm, giải pháp về an toàn thông tin.

Hiện nay, nhiều công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, công nghệ thực tế ảo (AR, VR)… đã được ứng dụng trong sản phẩm an toàn thông tin “Make in Việt Nam”. Nhờ hiểu rõ nhu cầu của người dùng Việt Nam, đặc điểm văn hóa của doanh nghiệp Việt nên sản phẩm công nghệ Việt đang có lợi thế trên sân nhà.

Sáng kiến “Ngày Internet an toàn hơn” trên thế giới được khởi động từ năm 1999. Đến năm 2004, nhiều quốc gia đã tham gia vào sáng kiến này nhằm nâng cao ý thức cho mọi người về các mối đe dọa trên môi trường mạng. Đây cũng là ngày thế giới chung sức, chống lại mối đe dọa từ Internet, mang lại cho người dân môi trường mạng an toàn hơn trên toàn cầu.

NGỌC BÍCH