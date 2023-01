Giữ thông tin liên lạc thông suốt dịp Tết

Để bảo đảm mạng lưới thông tin thông suốt dịp Tết, các nhà mạng đã chuẩn bị nhiều giải pháp kỹ thuật cũng như bố trí nhân lực ứng trực, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong thời gian cao điểm.

MobiFone Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn tất công tác phòng, chống nghẽn mạng dịp Tết. Trong ảnh: Nhân viên MobiFone Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ, ứng dụng.

Ứng trực 24/24

Là một trong 3 DN viễn thông lớn, VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 700 trạm phát sóng di động (BTS), phủ sóng khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ngay từ tháng 12/2022, đơn vị này đã khẩn trương thực hiện các biện pháp mở rộng cũng như nâng cấp, đấu nối tăng cường năng lực mạng phục vụ Tết. Theo VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu, xu hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng những năm gần đây là chuyển dịch mạng từ thoại, nhắn tin sang dùng dữ liệu trên nền tảng Internet. Do đó, nhà mạng này đã rất quan tâm đến việc chuẩn bị đủ dung lượng, nâng cấu hình ở các trạm phát sóng.

Tương tự, Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu là DN viễn thông có hạ tầng mạng lưới phủ rộng khắp 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và cung cấp đầy đủ các dịch vụ. Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, Viettel chủ động rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng lưới bảo đảm thông tin liên lạc cho người dân đón Tết. Ngoài hơn 1.000 trạm BTS, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Viettel còn lắp đặt bổ sung các trạm phát sóng ở những khu vực đông người; nâng cấp dung lượng truyền dẫn bảo đảm cung cấp dịch vụ cho khách hàng sử dụng tốt các dịch vụ Internet băng rộng, truyền hình số.

Trong khi đó, nhà mạng MobiFone cũng đã thực hiện mở rộng dung lượng hệ thống mạng lõi để đáp ứng tăng trưởng nhu cầu liên lạc của khách hàng. Ông Thái Tất Thắng, Giám đốc MobiFone Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, công tác phòng, chống nghẽn mạng di động dịp Tết Nguyên đán của MobiFone đã hoàn tất cách đây khoảng 1 tuần. Theo đó, MobiFone Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng cấu hình cho hơn 650 trạm BTS trên toàn tỉnh, nâng cấp, tăng dung lượng các trạm 3G, 4G lên gấp đôi so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao của người dân.

Theo dự báo của MobiFone Bà Rịa-Vũng Tàu, số lượng thuê bao MobiFone phục vụ của mỗi trạm có thể tăng gấp đôi, trong đó, các cuộc gọi sẽ tập trung ở các khu vực trung tâm huyện, thành phố như các điểm bắn pháo hoa, hội hoa xuân, các khu vực ven biển tập trung đông khách du lịch… “Tại các điểm tập trung đông người, MobiFone cũng đã sẵn sàng bố trí 1-2 xe phát sóng lưu động, tổ chức ứng trực 24/24 để bảo đảm thông tin liên lạc của người dân từ mạng MobiFone thông suốt”, ông Thắng nói.

Các nhà mạng nâng cấp cấu hình, dung lượng để bảo đảm việc truyền tải dữ liệu, thông tin của người dùng không bị gián đoạn. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra trạm BTS.

Bảo đảm an ninh,an toàn mạng

Theo Sở TT-TT, trên địa bàn tỉnh có 5 DN cung cấp dịch vụ viễn thông di động (gồm Vinaphone, MobiFone, Viettel, Qmobile và Vietnamobile) và một số DN cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, cung cấp dịch vụ Internet như: FPT, SCTV. Để bảo đảm tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở TT-TT đã yêu cầu các DN viễn thông chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn bảo đảm an toàn an ninh hệ thống mạng lưới viễn thông. Đặc biệt, có các biện pháp phòng ngừa chống xâm phạm, phá hoại, trộm cắp tài sản là trang thiết bị, vật tư trên toàn mạng lưới; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại hoặc lợi dụng mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin để phát tán các thông tin có nội dung không đúng với quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, Sở TT-TT còn đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, ngành viễn thông tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin, tránh tin tặc, đối tượng xấu lợi dụng tấn công, phát tán thông tin xấu, độc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu khai thác, tấn công mạng; thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng để phát hiện kịp thời nguy cơ tấn công mạng và các lỗ hổng bảo mật.

Đến nay, các DN viễn thông đã thực hiện kiểm tra cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà trạm, bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, phòng cháy chữa cháy và an toàn an ninh mạng lưới; bố trí nguồn điện dự phòng, sẵn sàng xử lý nếu có sự cố xảy ra, đặc biệt chú trọng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà trạm tổng đài, trạm BTS; kiểm tra nghiêm ngặt hệ thống nguồn điện, bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, phục vụ khách hàng và chính quyền.

Để tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống thiết bị đang khai thác trên mạng lưới, trong dịp Tết, các đơn vị viễn thông còn bố trí tổ chức ứng trực 24/24 để thông tin liên lạc thông suốt, các văn bản hỏa tốc của chính quyền được bảo đảm gửi đi nhanh chóng, kịp thời.

Bài, ảnh: QUANG VŨ