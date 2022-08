Nâng cao chỉ số quản trị môi trường

Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2021 được Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố, trong nội dung về Quản trị môi trường, Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm thấp nhất. Ngành TN-MT đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số liên quan.

Lực lượng chức năng giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các DN trong KCN.

Người dân đánh giá thấp

Theo Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2021, nội dung quản trị môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 được khảo sát tại 8 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 3,08 điểm (giảm 0,15 điểm so với năm 2020) - thuộc nhóm thấp nhất. Cụ thể, qua khảo sát ý kiến người dân về 3 chỉ số thành phần của trục nội dung quản trị môi trường (nghiêm túc trong bảo vệ môi trường, chất lượng không khí, chất lượng nước), đa số câu trả lời đều đánh giá thấp.

Theo đó, chỉ số “nghiêm túc trong bảo vệ môi trường đạt 0,92 điểm (giảm 0,1 điểm so với năm 2020); chỉ số chất lượng không khí đạt 1,72 điểm (giảm 0,13 điểm so với năm 2020); chỉ số chất lượng nước đạt 0,43 điểm (tăng 0,07 điểm so với năm 2020). Tuy nhiên, mức độ và tính chính xác của các khảo sát này như thế nào vẫn là băn khoăn hiện nay của ngành tài nguyên và môi trường.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT cho hay, kết quả rà soát trong năm 2021, Sở TN-MT không nhận được bất kỳ phản ánh nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phát hiện DN có biểu hiện hối lộ hoặc chung chi để trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ môi trường (BVMT) như kết quả khảo sát người dân về chỉ số thành phần “nghiêm túc trong BVMT”.

Trong năm 2021, Sở đã tiếp nhận, xác minh, xử lý, phản hồi qua đường dây nóng thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đối với 37 vụ việc (đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 13 vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý cấp tỉnh; 24 vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý cấp huyện).

Ngoài ra, so với năm 2020, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2021 về lĩnh vực môi trường cho thấy các kiến nghị của cử tri có xu hướng giảm. Theo báo cáo thống kê đến cuối năm 2021 còn 10 kiến nghị của cử tri được Sở TN-MT tiếp nhận và giải quyết (giảm 3 kiến nghị so với năm 2020).

Về các giải pháp kỹ thuật, Sở TN-MT đã triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành 3 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động tại 3 vị trí; 9 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại các hồ cấp nước sinh hoạt. Kết quả, Chỉ số chất lượng nước (WQI) năm 2021 dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đều đạt chỉ tiêu chất lượng.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở TN-MT cũng thừa nhận, một số khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn là điểm nóng ô nhiễm chưa được giải quyết, thường bị người dân, cử tri phản ánh như: Khu chế biến hải sản tại xã Tân Hải; Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên; các nhà máy thép trong các Khu công nghiệp trên địa bàn TX. Phú Mỹ; các cơ sở chế biến thủy, hải sản tại khu vực Cửa Lấp, khu vực ao Hải Hà trên địa bàn huyện Long Điền… Đây là các vấn đề môi trường phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên cần có lộ trình xử lý.

Một số khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn bị người dân phản ánh tình trạng khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đó là lý do vì sao, chỉ số đánh giá chất lượng không khí được người dân đánh giá thấp. Trong ảnh: Sản xuất gạch men tại Công ty TNHH Top Titile (KCN Mỹ Xuân A), một trong những DN từng bị người dân phản ánh xả thải gây ô nhiễm không khí.

Cải thiện và nâng cao

Để khắc phục, cải thiện và nâng cao chỉ số quản trị môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN-MT đề xuất triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, đối với chỉ số thành phần “nghiêm túc trong BVMT”, Sở TN-MT sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, DN, người dân trong công tác BVMT. Thông tin, dữ liệu về môi trường phải được cập nhật thường xuyên, chính xác và thực hiện công bố, công khai theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên đề, chuyên mục nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền công tác BVMT. Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về những việc mà tỉnh đã làm được trong công tác BVMT.

Đối với các chỉ số thành phần “chất lượng nước” và “chất lượng không khí”, Sở đã hoàn thành kế hoạch “Quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2023”. Đồng thời, tiếp tục rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo quy định.

Về an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt, Sở sẽ triển khai quy chế phối hợp quản lý về tài nguyên và môi trường vùng giáp ranh giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai; triển khai các kế hoạch khảo sát, giám sát các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (Đá Đen, Sông Ray, Châu Pha, Sông Hỏa).

Song song đó, UBND các địa phương phải khẩn trương thực hiện các giải pháp, xây dựng lộ trình để giải quyết dứt điểm các điểm đen môi trường, kết hợp di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, thực hiện chỉnh trang đô thị, không để phát sinh những điểm mới.

Bài, ảnh: QUANG VŨ