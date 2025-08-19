Những người hùng không áo choàng đỏ

Giữa biển người ở Bãi Sau, đội cứu hộ lặng lẽ dõi theo từng con sóng, âm thầm giữ an toàn cho du khách, để niềm vui trọn vẹn bên bờ biển Vũng Tàu.

Đội cứu hộ Bãi Sau thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, do anh Lê Tấn Nghĩa (34 tuổi) làm đội trưởng. Với 15 năm kinh nghiệm làm việc trên biển, anh Nghĩa cùng các đồng nghiệp Vy Trung Hiếu (44 tuổi) và Nguyễn Văn Nhi (23 tuổi) đã thực hiện thành công hàng trăm ca cứu hộ.

"Công việc của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho du khách. Chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, đặc biệt chú ý vào những khung giờ du khách đông và khi thời tiết xấu", anh Nghĩa cho biết.

Những thời khắc nghẹt thở

Một buổi chiều cuối tuần vừa qua, biển Bãi Sau xuất hiện sóng lớn bất thường. Nhóm du khách trẻ từ TP.HCM, mải mê chụp ảnh và bơi xa bờ, đã bị dòng nước xoáy cuốn ra biển sâu. Tiếng kêu cứu của họ vang lên giữa tiếng sóng dữ.

Phát hiện tình huống khẩn cấp từ vọng gác, anh Nghĩa cùng hai đồng nghiệp ngay lập tức lao xuống biển. Trong điều kiện sóng cao gần 2m, anh Nghĩa bơi ra tiếp cận chị Nguyễn Thùy Linh (23 tuổi), người đang trong tình trạng kiệt sức. Đồng thời, anh Hiếu cùng đồng nghiệp sử dụng mô tô nước để cứu những người còn lại.

Cuộc giải cứu kéo dài 20 phút trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cuối cùng, tất cả du khách đều được đưa vào bờ an toàn.

"Em không biết nói gì nữa. Nếu không có các anh, em đã không còn cơ hội gặp lại gia đình", chị Linh chia sẻ với nước mắt.

Lực lượng cứu hộ Bãi Sau cứu người bị nạn bị sóng đánh ra xa

Trong một trường hợp khác, gia đình ông Đinh Văn Nam (45 tuổi) gồm 3 người, trong đó có em bé 5 tuổi, đã vô tình bơi vào khu vực nước sâu. Đội cứu hộ nhanh chóng sử dụng thuyền phao chuyên dụng, đưa cả gia đình về bờ an toàn.

"Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có các anh cứu hộ. Cả gia đình tôi mang ơn các anh", ông Nam xúc động nói.

Hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời

Anh Lê Tấn Nghĩa từng một mình lao ra biển trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh để cứu nhóm thanh niên đang bị dòng chảy cuốn xa bờ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh kiệt sức nằm vật ra cát, thở dốc nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy mọi người an toàn.

Lời tri ân từ du khách

Những hành động dũng cảm của đội cứu hộ đã nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng. Mẹ của cô Thùy Linh đã từ TP.HCM xuống Vũng Tàu để cảm ơn trực tiếp các anh cứu hộ.

"Các anh chính là ân nhân của con gái tôi. Cả gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này", bà nói qua nước mắt.

Nhiều du khách khác cũng gửi lời cảm ơn qua các kênh mạng xã hội, gọi đội cứu hộ Bãi Sau là "những thiên thần bảo vệ".

Theo anh Nghĩa, công việc cứu hộ trên biển luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. "Chúng tôi phải đối mặt với sóng lớn, thậm chí cả dòng nước xoáy. Nhưng khi nhìn thấy du khách an toàn, chúng tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng", anh chia sẻ.

Ngoài ra, việc làm việc liên tục từ sáng đến tối, đặc biệt vào cuối tuần và ngày lễ khi lượng du khách đông, cũng là thử thách không nhỏ đối với sức khỏe của các thành viên.

Lực lượng cứu hộ luôn trúc trực, nhắc nhở du khách tránh xa khu vực nguy hiểm.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu, đánh giá cao hoạt động của đội cứu hộ Bãi Sau trong những năm qua.

"Đội cứu hộ Bãi Sau đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển du lịch của địa phương. Trong những năm qua, các anh đã thực hiện thành công hàng trăm ca cứu hộ đuối nước, bảo đảm an toàn tính mạng cho du khách. Ngoài ra, đội còn hỗ trợ tìm kiếm trẻ em đi lạc, giúp các em về với gia đình một cách an toàn", ông Tộ cho biết.

Theo ông Tộ, việc có một đội cứu hộ chuyên nghiệp như vậy đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng hình ảnh Vũng Tàu là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện với du khách.

"Chính quyền địa phương luôn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội cứu hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ du khách", ông Tộ khẳng định.

Hạnh phúc vì công việc và những lời cảm ơn

Theo đó, Đội cứu hộ Bãi Sau cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại và đào tạo thêm nhân viên để đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

"Mục tiêu của chúng tôi là để Vũng Tàu trở thành điểm đến an toàn và thân thiện nhất với du khách. Chúng tôi sẽ luôn túc trực 24/7 để bảo vệ mọi người", anh Nghĩa khẳng định.

Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng tận tụy với nghề, đội cứu hộ Bãi Sau đã và đang trở thành những "người anh hùng không áo choàng", góp phần quan trọng vào việc xây dựng hình ảnh du lịch Vũng Tàu an toàn và chuyên nghiệp.

Bài, ảnh: Huy Nam