Nhập cuộc nhanh khai thác thế mạnh du lịch

Chiều tối 29/7, HHDL TP.Hồ Chí Minh - cơ sở 1 tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL TP.Hồ Chí Minh - cơ sở 1 phát biểu khai mạc hội nghị.

6 tháng đầu năm, bức tranh du lịch của Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ) đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng gần 10,6 lượt, tăng gần 30% so cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú ước đạt gần 3 lượt, tăng hơn 17% so cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 169.374 lượt, tăng 21% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 11.037 tỷ đồng, tăng 26,66% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 3.868 tỷ đồng, tăng 24,45% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 264,66 tỷ đồng, tăng 17,81% so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị.

HHDL TP.Hồ Chí Minh - cơ sở 1 đã phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh lành mạnh, tập trung làm mới các sản phẩm địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh khai thác thế mạnh trong vai trò trung tâm du lịch của TP.Hồ Chí Minh mới như: Phát triển điểm đến xanh - bền vững, lấy trải nghiệm của du khách làm trọng tâm; xây dựng sản phẩm du lịch mới, liên kết tour tuyến, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quảng bá, quản lý…

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực của HHDL TP.Hồ Chí Minh - cơ sở 1 trong việc gắn kết, định hướng, hỗ trợ hội viên.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, mũi nhọn du lịch của TP.Hồ Chí Minh mới vẫn là Bà Rịa-Vũng Tàu cũ với tài nguyên du lịch biển, di tích, văn hóa và chuỗi cơ sở dịch vụ phong phú, chuyên nghiệp. Do vậy, HHDL TP.Hồ Chí Minh - cơ sở 1 cần nhập cuộc ngay cùng với Ban chấp hành HHDL TP.Hồ Chí Minh triển khai các chương trình, hoạt động khai thác thế mạnh biển và hệ thống tài nguyên du lịch của Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh, trong nước và thu hút khách quốc tế.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA