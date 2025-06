Five Star Group khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế tại Vũng Tàu

Sáng 21/6, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) đã long trọng tổ chức lễ khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế: Five Star Odyssey và Five Star Poseidon tại TP. Vũng Tàu. Cả hai công trình này đều mang tính biểu tượng về kiến trúc cho trục đường Thùy Vân - Bãi Sau, góp phần định hình diện mạo đô thị biển Vũng Tàu hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại biểu: ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Five Star Group.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng, Five Star Odyssey (50 tầng) và Five Star Poseidon (43 tầng) là hai dự án cao tầng nhất Vũng Tàu hiện nay, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Cả hai dự án đã vinh dự nhận giải thưởng Kiến trúc Căn hộ - Khách sạn Luxury đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương 2025 do International Property Awards trao tặng.

Hai dự án cũng đã được Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng. Cụ thể, dự án Five Star Odyssey được xây dựng trên diện tích 8.189m2 với 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, bao gồm hệ thống khách sạn 5 sao, khách sạn nghỉ dưỡng gần 1.000 phòng và trên 2.000 căn hộ cao cấp, cùng các tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế… Tòa tháp đôi Five Star Poseidon được xây dựng trên diện tích 8.730m2 với 3 tầng hầm, 43 tầng nổi, gồm trên 300 phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế và trên 1.000 căn hộ cao cấp.

Dự kiến sau 30-36 tháng thi công, hai công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, do các tập đoàn thương hiệu nổi tiếng 5 sao chuẩn quốc tế quản lý và vận hành.

Các đại biểu nhấn nút khởi công hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận định: "Sự kiện khởi công Dự án Fivestar Odyssey & Five Star Poseidon đánh dấu bước phát triển trong công cuộc xây dựng khu du lịch giải trí phức hợp tầm cỡ quốc tế, đạt tiêu chuẩn 5 sao tại địa phương, từng bước góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1629 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050."

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Five Star Group khẩn trương tập trung nguồn lực triển khai, thi công dự án đúng quy định; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị; thi công vượt tiến độ, nhanh chóng đưa dự án vào khai thác; tạo thêm nhiều sản phẩm mới, chất lượng, phục vụ người dân, du khách. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương cũng như đóng góp quan trọng cho phát triển ngành du lịch quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong mọi mặt, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tin tưởng rằng khi hoàn thành và đi vào hoạt động, hai tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao này sẽ là điểm đến lý tưởng cho các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, MICE... với nhiều tiện ích dịch vụ cao cấp; trở thành biểu tượng mới, sang trọng của TP. Vũng Tàu trong tương lai.

Dịp này, Five Star Group còn tham gia xã hội hóa hạ tầng bằng việc khởi công hai hầm đi bộ số 1 và số 4 (tại số 57-59 Thùy Vân và số 165 Thùy Vân) nhằm tạo sự đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối mạnh mẽ khu vực ven biển, mở rộng không gian phát triển và góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi di chuyển ra bãi biển trung tâm Quảng trường Thùy Vân.

Phối cảnh Five Star Poseidon.

Five Star Group là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam. Five Star Group từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực bất động sản cao cấp. Doanh nghiệp sở hữu loạt dự án quy mô lớn, nổi bật như Five Star Eco City (Long An, 669ha) và Five Star Happy Valley (Đà Lạt).

Trong đó, Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái hiện đại được ví như đô thị vệ tinh phía Nam TP. Hồ Chí Minh, đã hoàn thiện hệ thống tiện ích và đón cư dân về sinh sống. Five Star Happy Valley (Đà Lạt) là khu dinh thự nghỉ dưỡng đẳng cấp trong khuôn viên rộng gần 24.000m2, bao gồm các dinh thự tiện nghi sang trọng, cổ kính kết hợp cùng những nét phá cách hiện đại giữa rừng thông già xanh mát hàng trăm năm tuổi như một Paris thu nhỏ giữa trung tâm thành phố sương mù.

Five Star Group cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng hạ tầng kết nối tại các địa phương, hỗ trợ đồng bào thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ vì hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn…

