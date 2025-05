Vũng Tàu khách đông, an ninh trật tự được bảo đảm

Ngày 2/5, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Nguyễn Phúc Hoàng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về công tác phục vụ lễ 30/4, 1/5 năm 2025.

Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, từ 30/4 đến 2/5, thành phố đón khoảng 233.000 lượt người tắm biển.

Bãi Sau, TP.Vũng Tàu đông khách dịp lễ 30/4.

Trung tâm đã phân công 100% lực lượng ứng trực tại các điểm du lịch, bãi biển công cộng, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh, các phường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ và hỗ trợ thông tin cho khách du lịch.

2 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng cứu hộ Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu đã cứu vớt, đưa vào bờ an toàn 1 khách tắm biển bị đuối nước. Đồng thời, hỗ trợ tìm kiếm, bàn giao cho gia đình 11 trẻ bị lạc.

Các phường, các đơn vị cũng đã huy động thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, công chức... ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không tụ tập ăn uống ở các công viên, đường phố; xử lý tình trạng buôn bán hàng rong ở nơi công cộng...

Ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP.Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, đường dây nóng của thành phố nhận được 28 cuộc gọi của du khách nhưng không có trường hợp nào phản ánh về tình trạng “chặt chém”.

Biểu diễn diều nghệ thuật phục vụ người dân và du khách tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu, ngày 1/5.

Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Nguyễn Phúc Hoàng đề nghị các phòng, đơn vị, phường tiếp tục tập trung lực lượng để tuần tra, kiểm tra, ứng trực nhằm bảo đảo an ninh, an toàn cho người dân, du khách vui chơi, tắm biển.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc niêm yết và thu phí tại các bãi giữ xe, xử lý nghiêm minh các trường hợp tự ý tăng giá giữ xe; nhắc nhở và xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng rong tại các công viên, bãi biển.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG