Tripadvisor - nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới vừa công bố giải thưởng năm 2025 - Travelers’Choice Awards Best of the Best cho các điểm đến, khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí. Khách sạn Vias Vũng Tàu là đại diện duy nhất đến từ Bà Rịa-Vũng Tàu nhận giải thưởng “Best of the Best” của Tripadvisor.

Khách sạn Vias Vũng Tàu nổi bật ngay mặt tiền Bãi Sau.

Travelers’Choice Awards Best of the Best tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch. Danh hiệu này được trao cho những đơn vị nhận được số lượng lớn các đánh giá vượt trội từ cộng đồng người dùng Tripadvisor về chất lượng phòng, dịch vụ, tiện nghi, vị trí và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong vòng 12 tháng. Có chưa đến 1% trong số 8 triệu khách sạn trong danh sách của Tripadvisor được trao giải Best of the Best.

Ông Sven Saebel, Tổng quản lý Khách sạn Vias Vũng Tàu chia sẻ, giải thưởng trên không chỉ minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên trong việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp 5 sao, mà còn là động lực để khách sạn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ mỗi ngày, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và khu vực châu Á.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA