Sáng 12/5, Sở VHTTDL khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho gần 100 hướng dẫn viên du lịch.

Giảng viên Dương Thị Loan, Khoa Du lịch, Đại học Văn Hiến cập nhật kiến thức mới cho các hướng dẫn viên.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được cung cấp kiến thức tổng quan về du lịch Việt Nam thời gian qua và định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch, hệ thống quản lý nhà nước về du lịch.

Bên cạnh đó, học viên còn được cập nhật những thay đổi cần lưu ý trong quá trình hoạt động hướng dẫn; phổ biến Bộ quy tắc đạo đức nghề và ứng xử, bộ tiêu chí chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách và các chuyên đề về kỹ năng phục vụ các thị trường khách, tình hình an ninh chính trị và vấn đề quản lý xuất nhập cảnh, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách...

Lớp học diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14/5.

ĐĂNG KHOA