10 khách sạn Việt lọt top tốt nhất thế giới

Tạp chí Travel + Leisure vừa công bố danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới 2025, trong đó có 10 điểm lưu trú của Việt Nam lọt danh sách trên.

Cụ thể, 10 khách sạn của Việt Nam lọt danh sách 500 khách sạn tốt nhất thế giới 2025 gồm Alma Resort và Six Senses Ninh Vân Bay (Khánh Hòa); Sofitel Legend Metropole và Capella Ha Noi (Hà Nội); Four Seasons The Nam Hai (Quảng Nam); Hotel de la Coupole (Sa Pa); Hyatt Regency Danang Resort & Spa và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng); JW Marriott Phu Quoc và New World Phu Quoc Resort (Phú Quốc).

Tiêu chí bình chọn giải thưởng dựa trên đánh giá của độc giả, chất lượng, sự sang trọng, dịch vụ xuất sắc và tiện nghi đẳng cấp.

PHÚ HÀ