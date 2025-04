Sẵn sàng chào đón du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, được đánh giá là cơ hội tăng doanh thu mạnh mẽ cho du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. Do đó, ngành du lịch đã chuẩn bị chu đáo các nguồn lực, sẵn sàng cung ứng trải nghiệm tốt nhất phục vụ du khách.

Dự báo các bãi tắm sẽ đông khách tắm biển trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Trong ảnh: Bãi Sau (TP.Vũng Tàu).

Dự báo bùng nổ khách du lịch

Mới đây, trang đặt phòng trực tuyến Booking.com công bố dữ liệu cho thấy, Vũng Tàu đứng thứ 3 trong danh sách các điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trang web này cũng chỉ ra điểm du khách yêu thích trải nghiệm tại Vũng Tàu là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ẩm thực phong phú, lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trong kỳ nghỉ lễ.

Dữ liệu của Mustgo-nền tảng đặt phòng với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc cũng đánh giá, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục là điểm sáng thu hút du khách nội địa trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Xu hướng đặt phòng sát ngày (last-minute) đang tăng lên rõ rệt. Đến thời điểm này, công suất đặt phòng đạt 60-70%, nhưng khách đường bộ từ các tỉnh thành phía Nam sẽ tăng nhanh chóng trong hai ngày 30/4 và 1/5.

Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, sức mua phòng tại các cơ sở lưu trú, nhất là các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển tăng lên từng giờ. Riêng ngày 1 và 2/5, hầu hết các cơ sở lưu trú đã kín phòng. Còn ngày 30/4, sau khi xem diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại TP.Hồ Chí Minh, chắc chắn du khách sẽ đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu giải nhiệt, lúc này toàn khối lưu trú và dịch vụ chắc chắn sôi động.

Trước xu hướng đặt dịch vụ giờ chót của du khách, ngành du lịch đã đón đầu, chủ động đảm bảo cung ứng tốt nhất. Từ cuối tháng 3, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú đã bắt tay thiết kế thực đơn, chương trình buffet, giải trí, tăng trải nghiệm cho du khách, chuẩn bị sẵn lao động thời vụ để không bị động khi khách tăng đột biến.

Các địa phương cũng tập trung cho công tác an ninh, an toàn, giữ hình ảnh sạch đẹp; Bố trí cứu hộ trực xuyên suốt trên biển, hướng dẫn tắm biển an toàn và sẵn sàng phương án cấp cứu, trợ giúp khi xảy ra sự cố.

Le Palmier Hồ Tràm Resort trang trí tiểu cảnh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Những trải nghiệm mới mẻ

Du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu dịp này có thể chọn những trải nghiệm mới mẻ hơn, cùng hòa mình cùng thiên nhiên hữu tình. Đó là một buổi sáng thức dậy thật sớm ngắm bình minh từ Bãi Sau, mũi Nghinh Phong hay mũi Vọng Nguyệt. Hoặc du khách có thể ghé các làng chài Phước Hải, Long Hải, Bình Châu ngắm biển, lắng nghe thanh âm rộn ràng của miền biển buổi sáng, mua hải sản tươi rói từ những chiếc thúng vừa cập bến. Chiều xuống, du khách lang thang đường ven biển săn hoàng hôn tại Suối Bên Biển, quán Cây Bàng và khu vực Sao Mai.

Muốn khám phá nền văn hóa đa dạng của Bà Rịa-Vũng Tàu, chuyến đi đến xã đảo Long Sơn ghé Nhà Lớn nghe kể về ông Trần-người có công khai phá vùng Long Sơn, tham quan kiến trúc Nhà Lớn, mua sắm sản vật do người dân đảo nuôi trồng và thưởng thức bữa chính trên các làng bè... là những trải nghiệm khó quên.

Du khách check in không gian chào mừng 50 năm thống nhất đất nước tại Khách sạn Vias Vũng Tàu.

Một hoạt động cũng thú vị khác là trekking rừng. Các ngọn núi trên địa bàn tỉnh như núi Dinh, núi Minh Đạm, núi Lớn, núi Nhỏ, núi Thị Vải không quá cao, có đường bộ lên tận đỉnh núi, phù hợp để vận động theo nhóm. Trên núi, du khách có thể “săn” được những khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn rực rỡ.

Với phân khúc khách gia đình, các điểm du lịch nông nghiệp ở Suối Rao-Châu Đức như Đất Rồng Đinh Gia Trang, Suối Rao Forest, Suối Rao Ecolodge xanh mát, hòa vào nếp sống nông thôn thanh bình tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống cũng là một trải nghiệm đáng thử.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA