Lúa làm du lịch

Buổi chiều ở Tam An (huyện Long Đất) thật đẹp. Trên cánh đồng lúa trài dài ngút tầm mắt đã bắt đầu ngả vàng, thỉnh thoảng có đàn cò trắng bay qua tạo nên một khung cảnh quá đỗi bình yên.

Nhưng khác với những năm trước đây, cánh đồng lúa đã trở nên nhộn nhịp hơn bởi người dân và du khách đổ về đây thưởng lãm vẻ đẹp của cánh đồng trong ánh hoàng hôn đang nhạt dần. Nhiều nhóm tranh thủ khoảng nắng nhẹ để “check-in”, lưu lại khoảnh khắc hiếm có trên cánh đồng đang vào mùa gặt. Sau đó là hàng loạt trải nghiệm thú vị với món ngon miền biển bên những gánh hàng quê nơi đây.

Từ một vùng quê chưa từng có tên trên bản đồ du lịch, Tam An (trước đây là các xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước) được nhắc đến là một điểm check-in lý tưởng không chỉ với người dân trong tỉnh mà còn với nhiều du khách từ các tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh… nhờ điểm đến mới nổi là chợ quê An Nhứt. Khu chợ luôn tấp nập du khách đến thưởng thức ẩm thực từ chiều đến tối.

Một số DN, HTX cũng đã hình thành một số dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách trong chuỗi du lịch nông nghiệp. Đó là HTX Nông nghiệp TM-DV Du lịch An Phú chuyên giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch nông nghiệp địa phương và thương hiệu lúa gạo UM 72 - một trong những loại gạo đặc sản đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Du khách sau khi trải nghiệm vẻ đẹp cánh đồng lúa, ẩm thực dân dã miền quê như bắp nướng, khoai mì luộc, bánh bèo... còn mua các sản phẩm sạch do bà con nông dân sản xuất. Đồng thời, du khách có thể tham gia vào các hoạt động cấy lúa, thu hoạch, chăm sóc cây trồng, hoặc tìm hiểu kỹ thuật canh tác lúa bền vững.

Nắm bắt xu hướng du lịch trải nghiệm đồng quê, trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng đã hình thành nhiều điểm nông trại thu hút du khách, người dân với vườn cây, ao cá kết hợp view không gian xanh mát với cánh đồng trải dài mướt mắt như Lúa Farmstay tại Gò Sầm (Long Đất); Tứ Phương Thất Đảo (Bà Rịa)…

Rõ ràng, cây lúa đã làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, đặc biệt là có thể thay đổi được cả bộ mặt nông thôn nếu biết khai thác và phát huy giá trị của nó. Người dân không chỉ tăng thu nhập từ việc bán nông sản mà còn bán được cả những tài nguyên vô hình như cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa… Vấn đề còn lại là phải khắc phục được tình trạng thiếu liên kết, sản phẩm đơn giản, theo mùa vụ để tăng giá trị từ ruộng đồng.

LAM GIANG