Tháng 3, doanh thu lưu trú tăng hơn 16%

Tháng 3, toàn tỉnh đón hơn 1,6 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng du lịch, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú đạt 440.753 lượt, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dù lượng khách lưu trú giảm nhưng doanh thu ghi nhận tăng hơn 16% so với cùng kỳ, đạt gần 610 tỷ đồng. Doanh thu lữ hành ước đạt gần 50 tỷ đồng.

Khách sạn Fusion Suites Vũng Tàu tặng kẹo cho du khách đến sử dụng dịch vụ.

Sở VH-TT-DL đánh giá, doanh thu lưu trú tăng nhờ lượng khách quốc tế nghỉ dưỡng tăng. Bên cạnh đó, khối resort, khách sạn 3-4-5 sao đã năng động tổ chức nhiều chương trình để kích cầu thu hút khách sử dụng dịch vụ trọn gói, qua đó làm tăng mức chi tiêu của du khách.

Tháng 4 có 2 kỳ nghỉ dài ngày là lễ Giỗ Tổ (nghỉ 3 ngày, từ 5-7/4) và lễ 30/4, 1/5 (nghỉ 5 ngày, từ 30/4 đến 4/5). Đây là dịp thuận lợi để người dân đi du lịch. Sở VH-TT-DL tiếp tục vận động cơ sở kinh doanh dịch vụ đa dạng gói sản phẩm, quảng bá kích cầu, đồng thời tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức sự kiện phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 30/4.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA