Bà Rịa - Vũng Tàu tung gói kích cầu du lịch cuối năm

Ước tính hết tháng 10, toàn tỉnh đón hơn 14,4 triệu lượt khách tham quan, vui chơi, tắm biển và nghỉ dưỡng, đạt 92,76% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú 4.475.045 lượt, đạt 93,37% kế hoạch năm, tăng 16,99% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 15.397 tỷ đồng, đạt 93,37% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch khoảng 5.505 tỷ đồng, đạt 94,09% kế hoạch năm, tăng 18,48% so cùng kỳ.