Việt Nam có 6 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới

Nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor vừa công bố giải thưởng Travelers Choice Best of the Best Hotels 2024. Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với 6 đại diện xuất sắc lọt top các hạng mục.

Cụ thể, La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) và La Siesta Classic Ma May Hotel (Hà Nội) xuất sắc lọt top 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới.

Tiếp đó, Banyan Tree Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) và Premier Village Danang Resort (Đà Nẵng) lọt top 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng tốt nhất thế giới.

Ngoài ra, La Sinfonia Majesty Hotel & Spa (Hà Nội) lọt top khách sạn, khu nghỉ dưỡng boutique tốt nhất thế giới và Muong Thanh Luxury Da Nang Hotel (Đà Nẵng) được vinh danh trong top 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á.

Travellers Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của Tripadvisor, được trao cho những khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được lượng lớn đánh giá và ý kiến ​​vượt trội từ cộng đồng. Chỉ chưa đến 1% trong số 8 triệu “ứng viên” xuất sắc mới được vinh danh, cho thấy sự đẳng cấp và uy tín của giải thưởng này.

PHÚ HÀ (Tổng hợp)