Động thổ tổ hợp khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon

Ngày 24/3, tại TP.Vũng Tàu, Five Star Group cùng Agritour & Green World long trọng tổ chức Lễ động thổ tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế Five Star Odyssey (165 Thùy Vân) và Five Star Poseidon (57-59 Thùy Vân).

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Long An, TP.Vũng Tàu và đại diện nhà đầu tư thực hiện bấm nút phát lệnh động thổ 2 khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon

Tham dự và thực hiện nghi thức động thổ dự án có các ông: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu “Phát triển TP. Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế”. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 09 ngày 27/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao.

Five Star Odyssey cao 50 tầng

Để thực hiện mục tiêu trên cần có sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế. Tỉnh và TP. Vũng Tàu đã và đang tập trung nhiều nguồn lực nâng cấp chỉnh trang cơ sở hạ tầng dịch vụ, các không gian công cộng tại TP.Vũng Tàu. Đặc biệt, tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường Thùy Vân - Vũng Tàu, tạo ra một không gian du lịch đẳng cấp quốc tế, hòa nhập với thiên nhiên và môi trường xung quanh với tính chất là khu du lịch, dịch vụ, thương mại công viên công cộng, bãi biển, trong đó ưu tiên các chức năng phục vụ cộng đồng và cảnh quan thu hút khách du lịch.

Dự án khách sạn 5 sao Fivestar Odyssey và Fivestar Poisedon là 2 công trình điểm nhấn góp phần nâng tầm chất lượng du lịch của TP. Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sớm, xây dựng công trình theo đúng tiến độ đã cam kết, phù hợp các quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo hài hòa cảnh quan khu vực và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của trục đường Thuỳ Vân, chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tháp đôi Five Star Poseidon cao 43 tầng

Five Star Poseidon được thiết kế tháp đôi 43 tầng nổi, 3 tầng hầm, 457 phòng khách sạn, 1.056 căn hộ cao cấp, 4 pen-house, 21 duplex do Agritour, thành viên của Five Star Group đầu tư. Five Star Odyssey có quy mô 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, 436 phòng khách sạn, 1.019 phòng căn hộ cao cấp, 12 pen-house, trung tâm hội nghị với sức chứa trên 1000 khách. Cả hai công trình đều được kết nối qua biển Bãi Sau bằng đường hầm.

Chia sẻ tại lễ động thổ, ông Trần Văn Mười, HĐQT Five Star Group cho biết, Five Star Group đặt mục tiêu kiến tạo hai công trình trên trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn quốc tế tạo cú hích quan trọng nâng tầm du lịch và kinh tế TP.Vũng Tàu cũng như thu hút thêm các nhà đầu tư khác đến địa phương, mang lại giá trị cho cộng đồng. Dự kiến sau 39 - 45 tháng thi công hai công trình sẽ đi vào hoạt động.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA