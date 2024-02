Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng tích cực

Bãi tắm nhộn nhịp người vui chơi, tắm biển. Khách sạn, resort có nhiều hoạt động gắn với Tết cổ truyền được du khách ưa chuộng. Ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu khép lại kỳ nghỉ Tết vui tươi, an toàn, kỳ vọng mở ra một năm mới lạc quan.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (Đồng Tháp) xin chữ ông đồ khi nghỉ dưỡng tại The Imperial Hotel.

Đi chơi vẫn được “ăn Tết”

Thay vì du lịch nước ngoài, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Oanh (Đồng Tháp) lại chọn Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ dưỡng vì yêu thích biển. Gia đình chị lưu trú tại The Imperial Hotel. “Nghỉ dưỡng tại khách sạn, gia đình tôi được xem múa lân khai xuân, được ông đồ tặng chữ, hái lộc may mắn. Nhân viên phục vụ chu đáo, giá phòng vừa túi tiền, ăn uống ngon miệng. Tôi rất hài lòng khi chọn nơi đây cho kỳ du xuân, sum vầy cùng gia đình”, chị Kim Oanh chia sẻ.

Với anh Nguyễn Thái Tuấn (đến từ TP.Hồ Chí Minh), Tết là khoảng thời gian nghỉ ngơi tái nạp năng lượng trọn vẹn nhất bên gia đình. Bà Rịa-Vũng Tàu dù “đã thân thuộc như cơm bữa” nhưng anh vẫn đưa gia đình về du lịch Tết vì quãng đường đi chuyển gần. 3 ngày du lịch Vũng Tàu, sáng chiều gia đình anh đều ra biển chơi, tản bộ. Chiều tối trời mát đi hội hoa xuân, trải nghiệm ẩm thực, ngồi xe điện viếng chùa rồi dạo một vòng quanh đường ven biển.

“Từ công viên, đường phố đến khách sạn đâu đâu cũng rộn ràng không khí Tết. Bà xã tôi được quẳng gánh lo bếp núc, nghỉ ngơi hoàn toàn. Các con chơi thoải mái mà vẫn trải nghiệm đầy đủ phong vị Tết Việt”, anh Nguyễn Thái Tuấn cho hay.

Không gian Tết cổ truyền đầm ấm được tái hiện tại Palace Long Hải Resort.

Chia sẻ trên cũng đại diện cho số đông du khách chọn Bà Rịa-Vũng Tàu du xuân. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 7 ngày, từ ngày 8 đến 14/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết). Nếu như trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ (29, 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết), chỉ có một lượng khách nhỏ đến Bà Rịa-Vũng Tàu thì từ chiều mùng 2 trở đi, các điểm du lịch mới đông dần khách du lịch. Cao điểm của kỳ du lịch Tết là mùng 3, 4 và 5. Trong đó, đêm mùng 3 và 4 Tết công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt trên 95%.

Các khách sạn, resort như: Minera Hot Springs Binh Chau, Seava Hồ Tràm, The Grand Ho Tram, Carmelina Beach, Palace Long Hải, Imperial, Hồ Mây Park, Vũng Tàu Intourco… có sân vườn thoáng đãng, hồ bơi, gần biển, dịch vụ đủ đầy và tổ chức các hoạt động vui xuân như: múa lân, viết thư pháp, gói bánh chưng, hái lộc, trò chơi dân gian đều đạt công suất lấp đầy và doanh thu tốt.

Ông Huỳnh Thanh Quang, Tổng Quản lý Palace Long Hải Resort cho biết, Palace Long Hải Resort kín phòng từ mùng 2 đến hết mùng 5 Tết. Khách lưu trú chủ yếu là nhóm gia đình đến từ các tỉnh, thành Đông Nam Bộ.

Ông Paul Stoll, Giám đốc điều hành Tập đoàn Imperial cũng cho biết, mùng 3 và mùng 4 Tết, mỗi ngày The Imperial Hotel có hơn 1.000 khách lưu trú. Tính chung công suất phòng từ đầu tháng 2 đến nay khá tốt, đạt 40-43%. Giá bán trung bình 3,2 triệu/phòng/đêm. Chỉ số về lượng khách và doanh thu chỉ kém 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Sở Du lịch, từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết, tổng lượt khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hơn 684 ngàn lượt, tăng 2,23% so với cùng kỳ; hơn 181 ngàn lượt khách lưu trú. Riêng khách quốc tế khoảng 10.897 lượt. Doanh thu hơn 558 tỷ đồng, tăng 3,73% so với cùng kỳ. Công suất phòng khoảng 80%-85%.

Du xuân an toàn

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, nắng đẹp ủng hộ cho du lịch biển. Buổi sáng nước rút sâu, mặt biển rộng và đẹp thuận lợi cho du khách tắm biển, dạo biển, tắm nắng. Về chiều, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc triều cường dâng cao kèm sóng mạnh hạn chế phần nào hoạt động trên biển nhưng không vì thế mà các bãi biển vắng người. Dọc các bãi tắm đẹp như: Bãi Sau, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm người dân và du khách vẫn tấp nập tản bộ, ngồi bờ kè hóng gió ngắm biển.

Không quản thời tiết nắng nóng, lực lượng chức năng các địa phương tuần tra, nhắc nhở, vận động du khách không ăn nhậu xả rác bừa bãi, không tắm biển ở khu vực ao xoáy, dòng chảy mạnh. Các huyện, thành phố trên toàn tỉnh làm tốt công tác đón tiếp và phục vụ khách du lịch. Giá cả các dịch vụ trên địa bàn ổn định, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá khách du lịch. Toàn tỉnh không có trường hợp bị tai nạn đuối nước.

Gia đình anh Nguyễn Thái Tuấn chơi đắp cát trên Bãi Sau.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trước kỳ nghỉ, Sở Du lịch đã yêu cầu các địa phương, DN chăm chút dịch vụ và thái độ phục vụ khách. Trong kỳ nghỉ, Sở Du lịch phối hợp với các huyện, thị, thành phố tuần tra, kiểm soát các cơ sở dịch vụ. Nhờ vậy, kỳ nghỉ Tết vừa qua vệ sinh môi trường được bảo đảm. Các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cam kết mua bán văn minh, cân đúng ký, bán đúng giá niêm yết, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

“Dự báo du khách sẽ tiếp tục về Bà Rịa-Vũng Tàu du xuân kết hợp hành hương các điểm tâm linh, cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng. Sở Du lịch đề nghị các huyện, thành phố, Ban Quản lý các KDL, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp tục cập nhật tình hình hoạt động, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, cấp cứu thủy nạn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, tổ chức đón tiếp, phục vụ khách du lịch hiệu quả và an toàn”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA