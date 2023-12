Ngày 2/12, The Grand Ho Tram ra mắt định vị và bộ nhận diện thương hiệu mới “Quận Vui” với biểu tượng sếu đầu đỏ như lời cam kết mạnh mẽ không ngừng tiên phong đổi mới phát triển, tiếp tục mang đến những trải nghiệm bất tận cho du khách và điểm đến Hồ Tràm.

Các giải boxing trở thành thương hiệu của The Grand Ho Tram.

Từ dự án tiên phong

Nhắc đến Hồ Tràm ai cũng biết là điểm đến nổi tiếng cả nước với những resort sang trọng, dịch vụ cao cấp nối tiếp trên cung đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu. Thế nhưng hơn 10 năm trước, nơi đây chỉ là làng chài nghèo, bao la biển, nắng và những bãi cát trải dài vô tận. Vài dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã khởi động nhưng cái tên Hồ Tràm vẫn lặng lẽ. Luồng gió mới đủ sức đánh thức “nàng công chúa ngủ quên-Hồ Tràm” chính là dự án The Grand Ho Tram.

Tháng 3/2008, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (gọi tắt là HTP), chủ đầu tư dự án The Grand Ho Tram được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp tại xã Phước Thuận và Bông Trang (huyện Xuyên Mộc). Ngay sau khi nhận giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm bắt tay khởi công hạng mục đầu tiên, gồm: tháp khách sạn 5 sao 541 phòng, casino, trung tâm hội nghị, nhà hàng, spa…

Cách đây gần 20 năm, The Grand Ho Tram khởi động và phát triển tại vùng đất vắng vẻ Hồ Tràm. Vượt qua nhiều thách thức, The Grand Hồ Tràm đã nỗ lực thực hiện dự án với những công trình mới được khởi công, khánh thành, cơ sở vật chất được đầu tư đúng chuẩn quốc tế đã tạo sức lan tỏa góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo vùng du lịch Hồ Tràm. Chủ đầu tư dự án tiếp tục hoàn thiện xây dựng và phát triển các khu tiếp theo của dự án đảm bảo đúng tiến độ nhằm đem lại nguồn lực mới, sản phẩm mới cho du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2013, công trình hoàn thành đưa vào khai thác đón khách theo tiêu chuẩn của IHG-tập đoàn khách sạn & resort cao cấp lớn nhất thế giới-với tên gọi The InterContinental Grand Ho Tram. Đặc biệt, trong tổ hợp dịch vụ có casino, loại hình kinh doanh “hái ra tiền” ở nhiều kinh đô du lịch thế giới, ghi tên Bà Rịa-Vũng Tàu vào bản đồ các điểm đến đa dạng loại hình giải trí trên thế giới. Cùng với đó, sân golf 18 lỗ The Bluffs-hạng mục dịch vụ quan trọng hướng đến thu hút khách quốc tế do huyền thoại golf Greg Norman (biệt danh Cá mập trắng) thiết kế cũng được khánh thành.

Gia đình võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất trong một lần nghỉ dưỡng tại The Grand Ho Tram vào tháng 6/2023.

Năm 2020-2021, dịch COVID-19 bùng phát làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn thế giới, nhưng The Grand Ho Tram vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tham gia chống dịch và giữ ổn định bộ máy nhân sự. Ngay khi Việt Nam mở cửa lại nền kinh tế hậu dịch, cuối năm 2021, The Grand Ho Tram khánh thành tòa tháp khách sạn thứ 2 mang tên Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, bổ sung thêm 561 phòng tiện nghi và tiện ích khép kín như: công viên ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, chơi Game Zone, nhà hàng, quán bar, sân bowling, rạp chiếu phim… Mới đây nhất, tháng 8/2023, thêm 1 dự án thành phần chuyên về nghỉ dưỡng-Ixora Ho Tram by Fusion tiêu chuẩn 5 sao với 164 căn hộ và 46 biệt thự và dịch vụ bổ trợ cho phân khúc gia đình, nhóm bạn nghỉ dưỡng được khai trương.

Bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại HTP chia sẻ, tính cả thời gian tìm hiểu đầu tư, HTP đã tiếp cận du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu gần 20 năm. Có những thời điểm, dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng HTP không ngừng làm mới chuỗi dịch vụ và đầu tư các hạng mục theo cam kết. Điều này khẳng định tâm huyết, sự tiếp nối kế thừa của nhà đầu tư, đội ngũ quản lý và tập thể người lao động HTP trong nỗ lực tạo nguồn lực mới, khí thế mới cho du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tính đến tháng 10/2023, tổng số vốn đã đầu tư của The Grand Ho Tram là hơn 1,3 tỷ USD. Tổng số lao động hơn 2.000 người, trong đó hơn 80% là người dân trong tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, The Grand Ho Tram đạt danh hiệu khu nghỉ dưỡng Golf tốt nhất Châu Á 2021 do Tạp chí World Digest bình chọn; Giải thưởng Traveller’s Choice-lựa chọn hàng đầu của du khách được bình chọn qua trang điện tử Tripadvisor; World Golf Awards bầu chọn là Best Golf Hotel in Asia năm 2022; Sân golf The Bluffs liên tục nằm trong top 100 sân gôn tốt nhất thế giới do Tạp Chí Golf Digest bầu chọn; Best Luxury Golf Destination tại Việt Nam 2023 do Luxury Lifestyle Awards bình chọn.

…Đến “Quận Vui”

The Grand Ho Tram khiến nhiều người bất ngờ với tốc độ mở rộng danh mục các hoạt động giải trí nhanh chóng và ngày càng nâng cấp về quy mô lẫn chất lượng, nối dài các tiện ích và sự kiện bất ngờ sôi động ngay trong lòng khu nghỉ dưỡng. Có khi là trình diễn thời trang, hòa nhạc, giải cờ vua, có lúc là lễ hội hóa trang, cuộc thi sắc đẹp…

Đặc biệt, hơn 2 năm nay, The Grand Ho Tram còn đồng hành tổ chức chuỗi giải đấu Quyền Anh nhà nghề IBF & WBO quy tụ dàn võ sĩ tiếng tăm từ nhiều quốc gia, thỏa mãn “cơn khát” của người hâm mộ với các trận đấu võ thuật kịch tính, hấp dẫn mang đẳng cấp châu lục ngay tại Việt Nam.

Nối tiếp nền tảng của những trải nghiệm năng động, tự do và vui vẻ, ngày 2/12 The Grand Ho Tram ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới: “Quận Vui” (Vui Fest) và biểu tượng logo sếu đầu đỏ. Ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Ho Tram cho biết, “Quận Vui” sẽ kể câu chuyện về một “tọa độ” của những trải nghiệm độc đáo và niềm vui không giới hạn. Nơi mọi người được khuyến khích thể hiện bản thân một cách chân thật, thoải mái tham gia vào các trải nghiệm nâng niu trọn vẹn xúc cảm trong các hình thức giải trí phù hợp với lứa tuổi.

Biểu tượng “Sếu đầu đỏ”-loài chim quý hiếm không chỉ tượng trưng cho tinh thần phóng khoáng của “Quận Vui” mà còn khẳng định cam kết bền vững của The Grand Ho Tram đối với môi trường tự nhiên, trách nhiệm với cộng đồng. “Thông qua định vị thương hiệu mới là lời hứa về sự đổi mới và phát triển của The Grand Ho Tram góp phần vào thành tựu chung cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Việt Nam”, ông Walt Power khẳng định.

Ixora Ho Tram by Fusion cung cấp tiện ích dịch vụ phục vụ phân khúc nghỉ dưỡng gia đình.

