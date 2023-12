Quẩy tung Quận Vui Hồ Tràm với đua ngựa, thả diều, hóa trang

Tối 2/12, The Grand Ho Tram tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với logo “Sếu đầu đỏ” và định vị “Quận Vui” (Vui Fest).

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch (thứ 5, từ phải qua) chung vui cùng Ban lãnh đạo The Grand Ho Tram nhân sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Chia sẻ tại lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Ho Tram cho biết, “Sếu đầu đỏ” - hình ảnh loài chim quý hiếm, luôn ngẩng cao đầu với những bước đi khoan thai vững chắc. “Quận Vui” định vị một “tọa độ” giải trí nâng niu trọn vẹn cảm xúc của du khách với những trải nghiệm năng động và niềm vui bất tận phù hợp với mọi lứa tuổi.

“Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới khẳng định cam kết bảo vệ bền vững môi trường tự nhiên, trách nhiệm với cộng đồng và không ngừng đổi mới, phát triển đưa Hồ Tràm nói riêng và Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế”, ông Walt Power nhấn mạnh.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram được đánh giá nghiêm túc trong đầu tư cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế với dịch vụ và danh mục các hoạt động giải trí bổ sung mới liên tục. Ảnh: Ngọc Khởi

Tiên phong phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Bà Rịa-Vũng Tàu, The Grand Ho Tram được đánh giá nghiêm túc trong đầu tư cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế với tốc độ mở rộng danh mục các hoạt động giải trí nhanh chóng và ngày càng nâng cấp về quy mô lẫn chất lượng, nối dài các tiện ích trong lòng khu nghỉ dưỡng và khu vực Hồ Tràm.

The Grand Ho Tram hiện có hơn 1.500 phòng 5 sao với 2 tháp khách sạn và 1 khu căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn của InterContinental, Holiday Inn và Fusion mang tên The InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion.

Các tiện ích dịch vụ trong khu phức hợp nghỉ dưỡng bao gồm: Sân golf 18 lỗ The Bluffs do huyền thoại golf Greg Norman (biệt danh Cá mập trắng) thiết kế, trung tâm hội nghị sức chứa gần 2.000 người, casino, hệ thống 18 nhà hàng và quán bar, công viên ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, khu vui chơi trong nhà, 3 spa, 8 hồ bơi, bãi biển riêng và nhiều sự kiện giải trí, thời trang, võ thuật, thể thao quanh năm.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu chúc mừng The Grand Ho Tram

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch đánh giá cao vai trò tiên phong khai mở và thúc đẩy du lịch Hồ Tràm nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung của The Grand Ho Tram.

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn phát triển với 5 khu vực, trong đó 3 khu vực trọng điểm chú trọng phát triển là TP. Vũng Tàu, Hồ Tràm và Côn Đảo. Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cả về hạ tầng giao thông, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư phát triển một cách tốt nhất.

“Sự thay đổi và các bước tiến của The Grand Ho Tram trong nhiều năm qua đã giúp Hồ Tràm khẳng định vị thế thủ phủ nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp khu vực phía Nam. Đây là niềm tự hào của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. Đặc biệt, định vị mới ‘Quận Vui’ - nơi niềm vui của du khách được đặt lên hàng đầu cùng những trải nghiệm đa dạng xuyên suốt cả ngày, tin tưởng rằng The Grand Ho Tram sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển ấn tượng trong tương lai, thu hút đông đảo khách du lịch đến với Hồ Tràm và huyện Xuyên Mộc”, ông Trịnh Hàng nói.

Nối tiếp cam kết phát triển trung tâm giải trí sôi động và phồn hoa bậc nhất phía Nam, nhân dịp này The Grand Ho Tram tổ chức nhiều hoạt động giải trí vui nhộn, chào đón du khách đắm chìm trong không khí lễ hội vui tươi bất tận.

Sau đây là những hình ảnh các hoạt động giải trí mới lạ, “vui hết nấc, quậy hết công suất” tại "Quận Vui" The Grand Ho Tram.

Lần đầu tiên The Grand Ho Tram tổ chức biểu diễn ngựa đua trên bãi biển. Ảnh: Ngọc Khởi

Đông đảo du khách cổ vũ khi các chú ngựa tranh tài

Các linh vật vất vả lội cát thi tài chạy bộ mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem

Du khách nhí phấn khích thổi bong bóng xà phòng cùng chú hề

Chú hề nặn bong bóng theo yêu cầu của du khách

Thả diều trên biển Hồ Tràm

Du khách cùng tham gia trong hoạt động thả diều khuấy động bãi biển Hồ Tràm

ĐĂNG KHOA (thực hiện)