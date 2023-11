The Bluffs Grand Ho Tram được vinh danh sân golf tốt nhất châu Á

Ngày 12/11, ông Ian Cording, Tổng Giám đốc The Bluffs Grand Ho Tram cho biết, The Bluffs Grand Ho Tram vừa được World Luxury Travel Awards vinh danh là sân golf tốt nhất châu Á.

Sân golf The Bluffs Grand Ho Tram kết hợp tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao The Grand Ho Tram mang đến trải nghiệm sang trọng tuyệt đối cho du khách.

World Luxury Travel Awards được ví như Oscar trong lĩnh vực du lịch, nhằm ghi nhận, tôn vinh những tên tuổi xuất sắc trong ngành du lịch trên toàn cầu.

“Giải thưởng một lần nữa khẳng định sự yêu mến, công nhận và tôn vinh của cộng đồng du lịch quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp của The Bluffs Grand Ho Tram. Qua đó, cũng nhắc nhở chúng tôi không ngừng cống hiến nhiều hơn nữa đáp ứng sự mong đợi và thiết lập những tiêu chuẩn mới xuất sắc đẳng cấp trong ngành du lịch golf”, ông Ian Cording chia sẻ.

The Bluffs Grand Ho Tram tự hào nằm trong top 10 sân golf tốt nhất châu Á và xếp thứ 65 trong danh sách top 100 sân golf tốt nhất thế giới.

Sân golf The Bluffs Grand Ho Tram được thiết kế bởi huyền thoại golf Greg Norman. Với có 18 hố, par 71, tinh thần golf được truyền tải trọn vẹn dựa vào bối cảnh biển, rừng Hồ Tràm tuyệt đẹp kết hợp địa hình cồn cát đầy thách thức, tạo cảm giác phiêu lưu cho mỗi cú đánh. The Bluffs Grand Ho Tram được đánh giá cao nhờ cơ sở vật chất sân golf đẳng cấp thế giới và tiện ích vượt trội, trở thành một điểm son sáng giá trong danh sách các sân golf hạng sang tại Việt Nam. Kết hợp với tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion gồm: khách sạn, nhà hàng, casino và đa dạng loại hình giải trí, The Bluffs Grand Ho Tram mang đến trải nghiệm sang trọng tuyệt đối cho du khách.

Kể từ khi khánh thành năm 2014, The Bluffs Grand Ho Tram tự hào là sân golf tốt nhất Việt Nam, nằm trong top 10 sân golf tốt nhất châu Á và đứng thứ 65 trong danh sách top 100 sân golf tốt nhất thế giới. Riêng năm 2023, ngoài giải thưởng sân golf tốt nhất châu Á do World Luxury Travel Awards bình chọn, The Bluffs Grand Ho Tram còn được vinh danh sân golf tốt nhất Việt Nam do World Golf Awards công bố ngày 23/10; địa điểm golf sang trọng tốt nhất Việt Nam do World Luxury Lifestyle Awards công bố ngày 26/7.

Tin, ảnh: KIM VINH