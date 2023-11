Du lịch tàu biển phục hồi ấn tượng

Từ tháng 11, hệ thống cảng thuộc cụm cảng Cái Mép-Thị Vải bắt đầu đón các siêu tàu du lịch đưa hàng chục ngàn lượt khách quốc tế từ châu Âu, Mỹ, châu Á… đến Việt Nam tham quan, du lịch. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường khách du lịch tàu biển đã phục hồi và hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Du khách rời tàu Queen Elizabeth xuống cảng tham gia các hành trình khám phá Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cảng tấp nập đón tàu du lịch

Ngày 10/11, tàu Celebrity Solstice (thuộc hãng Celebrity Cruises) mang theo 2.700 du khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh… cập cảng TCCT (TX.Phú Mỹ). Ngay sau khi cập cảng, các đoàn khách đã tham gia các hành trình tham quan trong ngày. Đây là lần đầu tiên tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam và chọn Bà Rịa-Vũng Tàu làm điểm dừng chân từ sau dịch COVID-19. Dự kiến từ nay đến hết năm 2023, tàu du lịch trên sẽ quay lại Bà Rịa-Vũng Tàu 4 lần nữa và đến hết mùa du lịch biển 2024 là 11 lần.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, siêu tàu Spectrum of the Seas - được xếp vào nhóm 10 siêu tàu du lịch của thế giới - đã dừng chân cụm cảng Cái Mép-Thị Vải mang theo gần 6.000 du khách và thuyền viên. Đây là lần thứ 3 trong năm 2023 tàu du lịch trên cập cảng tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Tập đoàn Royal Caribbean International sở hữu đội tàu nhiều nhất thế giới với 226 tàu du lịch biển lớn nhỏ đang khai thác đa dạng hải trình du lịch vòng quanh thế giới. Điểm đặc biệt trong lần cập cảng này, Tập đoàn Royal Caribbean International đã tổ chức lễ công bố sự phục hồi của ngành du lịch tàu biển quốc tế ngay trên siêu tàu Spectrum of the Seas.

Sự kiện trên không chỉ khẳng định ưu thế vượt trội của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải mà còn minh chứng điểm đến Bà Rịa-Vũng Tàu rất hấp dẫn khách tàu biển tham quan, khám phá, trải nghiệm. Bà Angie Stephen, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Royal Caribbean International chia sẻ: “Chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển mạnh mẽ mạng lưới du lịch bằng du thuyền trong khu vực châu Á. Năm 2024, chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều tàu đến Việt Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu hơn”.

Sau khi cập cảng, các tour mà khách quốc tế đến Bà Rịa-Vũng Tàu thường đặt là tham quan thành phố (city tour) với các địa điểm nổi tiếng, quen thuộc của TP.Vũng Tàu như: Tượng Chúa Kitô, Niết Bàn Tịnh Xá, Đình thần Thắng Tam và Bạch Dinh. Còn tour đồng quê được kết nối với tham quan các điểm đến dọc QL 51 thuộc TX.Phú Mỹ (Chùa Hộ Pháp, Thánh thất Cao Đài) và vùng ven của TP. Bà Rịa, nơi còn lưu giữ những nghề thủ công, tập quán sinh hoạt đậm chất Nam bộ xưa như nghề nấu rượu, làm bánh tráng, tham quan nếp nhà cổ hay đi chợ Hòa Long.

Ông David Wilson, du khách đến từ Anh chia sẻ, ông đã du lịch Việt Nam vài lần nhưng chưa đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Lần này ông chọn tour đồng quê vì muốn tìm hiểu văn hóa bản địa. Ông rất ấn tượng với cách chưng cất rượu truyền thống kỳ công và hương vị rượu rất thơm.

Cơ hội vàng

Du lịch tàu biển thường nhộn nhịp từ tháng 10 đến hết tháng 4 năm sau. Theo Sở Du lịch, Công ty Lữ hành Saigontourist đã được các hãng tàu chỉ định tổ chức đón và phục vụ 14 chuyến tàu biển quốc tế đến Bà Rịa-Vũng Tàu với hơn 30.000 khách từ ngày 10/11/2023 đến 1/4/2024. Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hồng và một số công ty lữ hành khác cũng sẽ đón thêm một số chuyến tàu biển khác.

Thị trường du lịch tàu biển đến Việt Nam đang phát triển rất tốt ở Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang. Trong đó, Bà Rịa-Vũng Tàu có lợi thế là cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị Vải phù hợp cho các tàu lớn cập sát chân cảng. Hệ thống đường bộ kết nối từ cảng đến quốc lộ và các điểm tham quan nội tỉnh giúp du khách di chuyển thuận tiện, nhanh chóng.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, tỉnh xác định trong tương lai, khách tàu biển là một trong những nguồn khách chủ lực, quan trọng của ngành du lịch. Do vậy, ngành du lịch đã chỉ đạo các đơn vị du lịch đẩy mạnh truyền thông quảng bá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm đặc trưng, đa dạng đối tượng, kết cấu gói sản phẩm du lịch nằm trong các hành trình ngắn 1-2 ngày kết hợp khám phá, trải nghiệm văn hóa địa phương. “Trong giai đoạn chưa có cảng biển hành khách riêng biệt, cần phải có chính sách ưu tiên hơn cho các hãng tàu du lịch cập cảng so với tàu chở hàng. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng đã kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư cảng quốc tế chuyên dụng dành cho tàu khách du lịch, nâng cấp cảng tàu khách Côn Đảo thành cảng biển quốc tế chuyên dùng cho tàu khách du lịch”, bà Trần Thị Thu Hiền cho hay.

