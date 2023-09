Không gian nghỉ dưỡng đỉnh cao khách sạn Malibu Vũng Tàu

Khách sạn Malibu Vũng Tàu vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng danh giá - 2 năm liền (2018 & 2019) đạt chứng nhận Top 10 khách sạn được yêu thích nhất do khách du lịch bình chọn. - Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á do Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam bình chọn, tháng 7/2022. - Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022 do Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam bình chọn, tháng 5/2022. - Huy chương vàng dịch vụ du lịch lưu trú nghỉ dưỡng chất lượng vì người tiêu dùng do Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam bình chọn, tháng 7/2022. - Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2022 do UNBD tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu khen tặng, ngày 26/7/2022. - Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020, 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khen tặng. - Đạt thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 do Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khen tặng, ngày 27/12/2022. - Đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khen tặng, ngày 30/11/2022. - Danh hiệu Top 10 khách sạn được yêu thích nhất do Báo Du lịch bình chọn, ngày 29/12/2019. - Top 15 Khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam năm 2018 do Bộ VH-TT-DL khen tặng, ngày 9/7/2018. - Và nhiều kỷ niệm chương do khách hàng là các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp cảm ơn vì sự thành công của các sự kiện được tổ chức tại khách sạn Malibu. Cùng những đánh giá ở mức độ rất tốt từ khách hàng tại các trang đặt phòng trực tuyến uy tín hàng đầu thế giới như Agoda, Booking, Expedia...