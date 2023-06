Biểu diễn diều nghệ thuật và tặng diều cho các em thiếu nhi

Chiều ngày 30/6, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức hoạt động Lễ hội biểu diễn diều nghệ thuật, tặng diều cho thiếu nhi, học sinh dịp hè năm 2023.

Lễ hội dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/7, tại Công viên biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận. Lễ hội sẽ tổ chức thả 100 con diều nghệ thuật của các câu lạc bộ diều mạnh TP.Hồ Chí Minh gồm 5 con diều kích thước khổng lồ từ 20 đến 30m và hàng chục con diều kích thước từ 3 đến 5m được các nghệ nhân thả phục vụ du khách.

Đặc biệt, có 5 con diều rồng dài kỷ lục Việt Nam có chiều dài từ 50m đến 120m được thả tại lễ hội này. Đến với lễ hội này, còn có nghệ nhân đẳng cấp Guinness thế giới Phạm Văn Tâm biểu diễn cùng lúc 5 con diều thể thao. Song song với hoạt động biểu diễn diều, các em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn huyện sẽ được các nghệ nhân dạy làm diều, dạy thả diều và được tặng 1.000 con diều lưu niệm.

Các con diều dự kiến được thả biểu diễn tại Công viên biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ngoài nhiệm vụ được phân công cụ thể trong kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trong 2 ngày lễ hội. Đồng thời, chủ động tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là các em học sinh yêu thích môn thả diều cùng tham gia hoạt động và du khách đến tham qua thưởng thức.

Thông qua hoạt động biểu diễn để giới thiệu cho du khánh về môi trường du lịch xanh-sạch-đẹp, thân thiện, văn minh, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch huyện Xuyên Mộc là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với du khách.

