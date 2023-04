Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay liền sát với Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nên cả nước được nghỉ 5 ngày (từ 29/4 đến 3/5). Thời tiết chuyển mùa nắng nóng được dự báo sẽ mang đến một kỳ nghỉ lễ bùng nổ du khách cho du lịch biển.

Hồ Mây Park sẽ tổ chức 2 đêm nhạc Lost in Hồ Mây vào tối 29, 30/4 trên Núi Lớn.

Chuẩn bị tốt để phục vụ khách

Trang Booking.com - website du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới hé lộ dữ liệu tìm kiếm mới nhất phản ánh sở thích và xu hướng của du khách Việt Nam về các điểm đến phổ biến nhất từ ngày 29/4 đến 3/5. Theo đó, Bà Rịa-Vũng Tàu là 1 trong 10 điểm đến được du khách tìm kiếm. Lượng khách đặt phòng lưu trú thông qua ứng dụng này cũng tăng so với trước.

Khảo sát tại nhiều resort, khách sạn ven biển, sức mua phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đang tăng mạnh. Hầu hết đã hết phòng ngày 30/4. Các ngày khác của kỳ nghỉ công suất đạt 50-60%. Giới kinh doanh nhận định, Bà Rịa - Vũng Tàu thuận tiện về vị trí địa lý, lại dồi dào nguồn cung dịch vụ.

Hiện nay, xu hướng khách du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân, lên kế hoạch muộn và những chuyến đi bất ngờ khá phổ biến. Sự chủ động các dịch vụ du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu là rất cần thiết, tránh tình trạng khách đến quá bất ngờ, các dịch vụ sẽ không đủ cung ứng.

Hầu hết các resort ven biển đều tổ chức buffet, ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật tạo sân chơi giải trí cho khách lưu trú trong các ngày cao điểm 29 và 30/4, 1 và 2/5.

Sở Du lịch nhận định kỳ nghỉ dài sẽ xảy ra tình trạng chia sẻ khách. Thế nhưng, công tác chuẩn bị đón khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu được chuẩn bị chu đáo, kỳ vọng lượng khách đến sẽ đông.

Sở Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú và các điểm đến trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra sẽ nhắc nhở việc duy trì chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú; niêm yết bảng giá đã đăng ký, bán đúng giá niêm yết; tăng cường an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống du lịch tại địa phương…

Mới đây, làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh cũng đề nghị ngành du lịch và các DN Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung cao nhất cho kỳ du lịch lễ 30/4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá cả; tuyên truyền, vận động DN, người kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm.

Công an tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, chủ động các phương án điều tiết giao thông tránh ùn ứ, kẹt xe. Ban quản lý các KDL chú ý vệ sinh môi trường bãi biển, bố trí lực lượng cứu hộ ứng trực kịp thời ứng cứu người tắm biển, nhắc nhở du khách phòng dịch COVID-19.

Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tăng cường truyền thông hình ảnh đẹp, an toàn về du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhân viên Khách sạn Mường Thanh Holiday Vũng Tàu chỉnh trang phòng lưu trú.

Sôi động tour Đông Nam Á

Vừa đặt trực tuyến thành công tour Campuchia cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam đá trận đầu ở SEA Games 32 tại Lữ hành Vietravel, ông Lê Văn Thành, ở TX.Phú Mỹ cho biết, dịp lễ này được nghỉ dài, ban đầu gia đình anh dự kiến đi Phú Quốc, nhưng giá tour vào dịp lễ khá cao, gần 10 triệu đồng/người (4 ngày 3 đêm). Cả nhà 4 người mất gần 40 triệu đồng tiền tour.

Trong quá trình tìm hiểu tour lễ 30/4, ông được giới thiệu tour Campuchia, kết hợp cổ vũ U22 Việt Nam và tham quan du lịch. Chưa đi du lịch Campuchia và cũng thích bóng đá và quan trọng là để cổ vũ U22 Việt Nam, nên ông đã quyết định đưa cả nhà đi du lịch Campuchia.

“Giá tour cũng phù hợp túi tiền, xấp xỉ 3 triệu đồng/người. Tính luôn chi tiêu, mua sắm, ăn uống dọc đường… tôi dự trù tầm 25 triệu đồng cho kỳ nghỉ lễ của cả gia đình”, ông Thành chia sẻ.

Khảo sát từ các chi nhánh, văn phòng công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh, năm nay tour đi nước ngoài sôi động hơn hẳn so với tour nội địa. Lý do là giá dịch vụ trong dịp lễ tăng cao, nhất là dịch vụ vận chuyển hàng không và lưu trú. Điều này khiến giá tour giữa nội địa và quốc tế dần tiệm cận nhau. Thậm chí, tour một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia còn rẻ hơn tour máy bay đi các tỉnh phía Bắc hay Phú Quốc.

Các điểm đến quốc tế được lựa chọn tập trung nhiều vào Thái Lan, Singapore, Malaysia… Tuyến xa hơn có Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc… cũng có khách mua tour nhưng số lượng không nhiều.

Bà Rịa - Vũng Tàu với khoảng cách địa lý gần, dễ đi dễ về đối với khu vực Đông Nam Bộ nên những kỳ nghỉ lễ dài ngày thường rất ít khách đoàn đi tour, mà chủ yếu là khách lẻ.

Các công ty lữ hành cũng ít khai thác tour dịp này vì lo ngại đông đúc, giá dịch vụ tăng, đẩy giá tour tăng theo. Duy chỉ có Côn Đảo là thu hút khách đoàn và khách lẻ đặt trước.

Côn Đảo đang vào mùa biển êm và thời tiết đẹp nhất trong năm thuận lợi cho đi lại đường biển nên dự báo chắc chắn đông khách, “cháy” phòng trong kỳ nghỉ lễ này.

