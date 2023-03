Kiểm tra phương án phòng chống thiên tai trong du lịch

Ngày 21/3, Đoàn công tác của Sở Du lịch đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại các khu, điểm kinh doanh ven biển trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Khách sạn Vias trang bị phao, sào cứu hộ và luôn có nhân viên túc trực tại hồ bơi

Đoàn kiểm tra các cơ sở gồm: Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, Marina Bay Vũng Tàu Resort & Spa, Khách sạn iBis Styles Vũng Tàu, khách sạn Vias Vũng Tàu và khách sạn Cao Su.

Quá trình kiểm tra ghi nhận các cơ sở trên đều nêu cao chủ động ứng phó phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xem công tác ứng phó giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra là một nội dung quan trọng trong vận hành hoạt động.

Đoàn kiểm tra khu vực kho lạnh bảo quản thực phẩm của Khách sạn iBis Styles Vũng Tàu

Do vậy, tất cả đều xây dựng phương án phòng chống thiên tai chặt chẽ, từ thông báo tình hình dự báo, đến trấn an tâm lý, sơ tán, di chuyển khách đến nơi an toàn, chuẩn bị kho dự trữ thực phẩm, phòng y tế, kết nối với y tế địa bàn, diễn tập tình huống giả định cho đội ngũ nhân viên…

Ở những cơ sở có hồ hơi, bãi tắm đều trang bị phương tiện cứu đuối và đội ngũ cứu hộ giỏi bơi lội và nghiệp vụ cứu người.

Marina Bay Vũng Tàu Resort & Spa có tầng hầm cho khách trú khi xảy ra bão

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng phòng Quản lý Phát triển Du lịch (Sở Du lịch), Bà Rịa-Vũng Tàu kinh doanh gắn với lợi thế biển nên công tác phòng ngừa để hạn chế mức thấp nhất rủi ro khi thiên tai xảy ra rất quan trọng. Việc kiểm tra nhằm nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch luôn trong tâm thế chủ động về phương tiện, con người, trang bị tập huấn tình huống cho nhân viên… để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Tin, ảnh: KIM VINH - HẢI KHÔI