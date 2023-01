Gia đình mèo tạo điểm nhấn cho Hội Hoa xuân Vũng Tàu

Tối 1/1, với chủ đề "Khát vọng", TP. Vũng Tàu khai mạc Hội Hoa Xuân năm 2023 tại Hoa viên Trưng Vương và Công viên Quang Trung (Bãi Trước). Hình tượng chú Mèo của năm Quý Mão được sử dụng xuyên suốt trong các thiết kế của Hội Hoa.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu cắt băng khánh thành Hội hoa.

Điểm nhấn chính là khu vực Đại cảnh nằm ở trung tâm Công viên Quang Trung với hình tượng gia đình “Mèo vàng nghinh xuân đắc lộc” trên con tàu khát vọng, biểu trưng cho một mùa xuân hi vọng Đắc tài – Đắc lộc – Đắc bình an. Mèo bố cao gần 3m với thế đứng, đuôi hơi cong đưa lên cao thể hiện phong thái tự tin, thân thiện như chào dón du khách. Mèo mẹ dáng ngồi gập gọn chân, đầu ngẩng lên cao thể hiện sự hạnh phúc và mãn nguyện. Đàn mèo con đang vui đùa với đồ chơi trong tâm thế tràn đầy niềm vui và an yên.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội Hoa.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, đây là năm thứ 16 Thành phố tổ chức Hội Hoa, tạo cảnh quan tươi đẹp, không gian vui chơi, giải trí lành mạnh và phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân, du khách trong những ngày Xuân. “Thông qua đây, TP. Vũng Tàu muốn giới thiệu quảng bá những tiềm năng, thế mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội để tạo động lực thu hút đầu tư trong và ngoài nước vì mục tiêu phát triển bền vững. Hội Hoa và các sự kiện, lễ hội Tết cũng là thông điệp gửi tới bè bạn và du khách về một thành phố du lịch sạch ASEAN thân thiện và mến khách”, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ khai mạc.

Tiểu cảnh gia đình mèo là điểm nhấn tại Hội Hoa.

HUYỀN TRANG – QUANG VINH