Điểm đến an toàn, sạch đẹp, giá bình ổn

Theo Sở Du lịch, từ mùng 1-5 Tết, tổng lượt khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt gần 670.000 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú gần 157.000, khách quốc tế 10.688 lượt. Doanh thu du lịch dịch vụ đạt 538,3 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đặt phòng tại TP. Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ đạt 85-90%, riêng phân khúc từ 3 sao trở lên đạt hơn 90%. Dự báo du khách sẽ tiếp tục về Bà Rịa-Vũng Tàu du Xuân kết hợp hành hương các điểm tâm linh, cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng.