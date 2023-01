Đến hết năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong top đầu cả nước về tăng trưởng du lịch nội địa với hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 282% so với năm 2021. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 182% so với năm 2021. Công suất phòng của khối lưu trú đạt trên 95% vào cuối tuần, lễ, tết. Tổng thu từ khách du lịch đạt 13.027 tỷ đồng, tăng 104% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 4.497 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2021.