Du lịch sự kiện - Cứu cánh mùa thấp điểm

Đến hết tháng 11, tổng lượt khách du lịch về tỉnh đạt hơn 11,8 triệu lượt, tăng hơn 313% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú hơn 3,5 triệu lượt, tăng 206% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 12.129 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ.