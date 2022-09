Duy trì danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN"

Sau 2 năm liên tục (năm 2020, 2021) được nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu đang nỗ lực duy trì và phát huy danh hiệu này.

Công nhân VESCO thu gom rác trên bãi biển Vũng Tàu.

Đã đi vào nề nếp

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, để giữ vững danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, những năm qua địa phương luôn lắng nghe ý kiến từ DN, người dân để cải thiện môi trường. Trong đó, nổi bật là việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại bãi biển, nơi công cộng, thu gom xử lý rác kịp thời.

Trước đây, tình trạng xả rác thải tại các bãi biển, nơi công cộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển cũng như cảnh quan. Phần lớn rác thải xuất phát từ người bán hàng rong, du khách tổ chức nấu nướng, ăn nhậu tràn lan trên bãi biển, vỉa hè và nơi công cộng. Sau mỗi dịp lễ, Tết, ngày cuối tuần khách du lịch đã để lại cho thành phố rất nhiều rác. Lực lượng thu gom rác vừa vất vả dọn dẹp, vừa phản cảm. Nhưng những năm gần đây, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cải thiện tình trạng xả rác như: cấm ăn nhậu, xả rác trên bãi biển, tích cực truyền thông cho người dân hiểu. Nhờ sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, du khách mà tình trạng xả rác đã giảm rõ rệt, các bãi biển ở Vũng Tàu luôn sạch sẽ, làm hài lòng du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, để được công nhận “Thành phố du lịch sạch ASEAN” do diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) bình chọn, TP. Vũng Tàu đã vượt qua 7 tiêu chí: Quản lý môi trường chung; đường phố sạch sẽ, vệ sinh; quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải; chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố; nhiều không gian xanh; có các điều kiện tốt bảo đảm an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách; hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn. Trong đó quản lý môi trường chung, đường phố sạch sẽ, vệ sinh; chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố là 2 tiêu chí quan trọng.

Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) cho biết, TP. Vũng Tàu là địa phương có lượng rác thải phát sinh lớn nhất trên địa bàn tỉnh, trung bình hơn 400 tấn/ngày. Riêng những ngày lễ, Tết, lượng rác thải tăng từ 20-50% so với ngày thường. Do đó, VESCO phải thực hiện ca kíp để tổ chức thu gom kịp thời, bảo đảm không có rác thải ứ đọng trong các khu dân cư, khu du lịch và bãi biển. Đến nay, trên địa bàn thành phố, 100% dân cư đăng ký bỏ rác đúng quy định, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đạt khoảng 98%. Hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị cũng được đầu tư theo hướng tăng thêm mảng xanh, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện.

Vì một Vũng Tàu xanh - sạch - đẹp

Để tiếp tục duy trì và phát huy danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, UBND TP. Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 6546/KH-UBND. Theo đó, TP. Vũng Tàu đang triển khai các giải pháp như: Tuyên truyền vận động người dân thành phố và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan; thực hiện việc phân loại rác thải bảo đảm quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo nguyên tắc chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác; hướng dẫn người dân sử dụng năng lượng bền vững; xử lý ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn…

Ngoài ra, thành phố cũng quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng; phát triển mảng xanh đô thị; đẩy nhanh đầu tư công viên Bàu Sen, công viên hồ Võ Thị Sáu để bổ sung không gian xanh cho thành phố; kết nối đường Vi Ba qua KDL Hồ Mây để cộng đồng và du khách dễ dàng tiếp cận không gian xanh tự nhiên; triển khai dự án xe đạp đô thị TNGo để tăng tiện ích phục vụ du lịch trên địa bàn.

TP. Vũng Tàu cũng đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính… để thực hiện các mục tiêu về đô thị thông minh nhằm cung cấp các dịch vụ cao về du lịch, môi trường, tạo điều kiện cho tất cả người dân và doanh nghiệp được giám sát, tham gia vào quá trình xây dựng đô thị. “Vũng Tàu kêu gọi DN, người dân, du khách nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường du lịch, phát triển kinh tế du lịch bền vững, hãy vì một Vũng Tàu xanh-sạch-đẹp và giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN”, ông Hoàng Vũ Thảnh nói.

Mục tiêu của TP. Vũng Tàu là đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom xử lý 100%; chỉ tiêu đất cây xanh toàn đô thị đạt 7m²/người trở lên. Đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh toàn đô thị đạt 9m²/người trở lên và năm 2035 sẽ là 10m²/người trở lên.

