Lượng tìm kiếm điểm đến Việt Nam tăng mạnh

Bộ VH-TT-DL cho biết, dữ liệu từ Google chỉ ra rằng lượng tìm kiếm từ nước ngoài về du lịch Việt Nam đang trên đà tăng cao qua từng tháng. Đặc biệt, đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam, vào thời điểm đầu tháng 3/2022, lượng tìm kiếm chỉ đạt 25 điểm, nhưng chỉ sau đó một tháng đã tăng gần gấp đôi ở mức 48 điểm.

Lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vào những tháng sau đó, tháng 5/2022 đạt 78 điểm và đạt 98 điểm vào đầu tháng 6/2022, lên mức 100 điểm vào đầu tháng 7/2022, tăng gấp 4 lần thời điểm trước khi mở cửa du lịch quốc tế. Xu hướng tương tự diễn ra đối với lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam. Đến đầu tháng 7/2022, lượng tìm kiếm đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022.

Cũng theo Bộ VH-TT-DL, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2022 đạt 352.600 lượt người, tăng 49% so với tháng trước và gấp hơn 47 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 7 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 954.600 lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Xác địch du lịch phải đứng vững trên 2 chân “nội địa” và “quốc tế”, để thu hút khách quốc tế, Bộ VH-TT-DL tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Quốc hội đơn giản hóa, linh hoạt thủ tục xuất nhập cảnh, mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực đơn phương, trong đó ưu tiên các quốc gia là thị trường nguồn, khách chi tiêu cao như các nước EU, Canada, Mỹ, Úc, New Zealand, Ấn Độ… và cấp visa điện tử. Bộ cũng khuyến khích DN lữ hành kết nối lại với thị trường khách truyền thống. Các địa phương phải chủ động làm mới lại sản phẩm, đáp ứng xu hướng khách hậu dịch không đi theo số đông mà chú ý an toàn, trải nghiệm văn hóa.

MINH HIỀN