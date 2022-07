Du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ dưỡng tăng mạnh

* Du khách quốc tế tăng 84%

Tháng 6 và tháng 7, công suất khai thác phòng của các DN tăng cao, đạt trên 95% cuối tuần, ngày thường từ 40- 50%. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch COVID-19 xảy đến. DN du lịch trong tâm thế vững vàng và tự tin để phục hồi và phát triển kinh doanh.

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, do Sở Du lịch tổ chức sáng 26/7.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 ngành du lịch.

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng kín phòng

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu của ngành du lịch đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể, toàn tỉnh đón 6.978.639 lượt khách, tăng gần 177 % so với cùng kỳ. Trong đó, khách có lưu trú đạt 1.814.017 lượt, tăng 106% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 103.679 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.549 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Du khách tắm biển tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm.

Những resort, khách sạn gần biển, có sân vườn, cảnh quan đẹp, gần gũi thiên nhiên đều tăng trưởng rất tốt. Công suất phòng cuối tuần, lễ, tết đạt trên 95%. Phân khúc khách nghỉ dưỡng chính chủ yếu là khách lẻ theo gia đình, nhóm nhỏ chủ yếu từ khu vực Đông Nam bộ về nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe.

Sở Du lịch nhận định, lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao là nhờ toàn ngành tập trung triển khai các thực hiện các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động du lịch; đồng thời chủ động xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế và các giải pháp để phục hồi ngành du lịch. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thu hút khách đến, kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Du khách ăn sáng buffet tại Hồ Mây Park.

Bên cạnh đó, các DN du lịch chủ động đầu tư, làm mới sản phẩm, dịch vụ và có chiến lược kích cầu thu hút khách phù hợp.

Cũng theo Sở Du lịch, tuần cuối tháng 7 và tháng 8 vẫn nằm trong cao điểm du lịch hè. Hiện nay, các địa bàn du lịch trọng điểm như TP. Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Côn Đảo nhiều khách sạn, resort gần biển vẫn kín phòng đến hết tháng 8.

Khách đến tấp nập, doanh thu tốt và điều đáng mừng hơn cả là du lịch BR-VT giữ vững hình ảnh an toàn, ấn tượng, thân thiện. Bãi biển và các điểm tham quan sạch đẹp, an ninh trật tự tốt, giá cả dịch vụ được kiểm soát chặt. Các bãi tắm tuyệt nhiên không có tình trạng rác thải ứ đọng. Các KDL, resort đang khai thác mặt biển kinh doanh dịch vụ biển chủ động bố trí lực lượng cứu hộ cũng như đội ngũ nhân viên quét dọn thu gom rác thải, làm tốt công tác vệ sinh môi trường.

Dự báo du lịch sẽ trở lại chu kỳ thấp điểm nếu không có sản phẩm đặc sắc

Tại hội nghị, những bất cập là rào cản của ngành du lịch cũng đưa ra phân tích để tìm hướng khắc phục.

Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch HHDL lo lắng, sau hiệu ứng “bật lò xo” du lịch ồ ạt hậu dịch, từ tháng 9 trở đi, dự báo du lịch BR-VT sẽ trở lại chu kỳ thấp điểm của du lịch nội địa. Khách quốc tế thì chưa trở lại Việt Nam nhiều do thời hạn visa quá ngắn. Vào mùa du lịch thấp điểm, các tỉnh, thành chắc chắc sẽ đẩy mạnh sự kiện để tiếp tục kích thích du lịch nội địa.

“BR-VT cũng cần phải có các sự kiện văn hóa, ẩm thực phù hợp thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận vào thời điểm này. Bên cạnh đó, bản thân các điểm đến tham quan, DN cũng phải tự thân nâng tầm sản phẩm, dịch vụ đánh vào cảm xúc của du khách”, ông Hoàng Ngọc Linh nói.

Từ đầu năm đến nay, các điểm đến trên toàn tỉnh luôn đông khách cuối tuần. Trong ảnh: Nhân viên Tropicana Park kiểm soát vé vào cổng.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn bàn sâu các giải pháp khắc phục vấn đề kẹt xe trên Quốc lộ 51 và các nút giao dẫn vào TP.Vũng Tàu; kết nối đưa hàng hóa sản xuất tại BR-VT vào du lịch và tuyên truyền, hướng dẫn các quy trình, thủ tục pháp lý buộc phải thực hiện theo quy định cho cơ sở dịch vụ trước khi đi vào kinh doanh để tránh bị xử phạt không đáng…

Kết luận hội nghị, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, mục tiêu của ngành là tiếp tục thu hút và giữ chân khách lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn bằng việc tạo ấn tượng về một điểm đến hấp dẫn, dịch vụ tốt, đa dạng.

Sở Du lịch sẽ cùng chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành quy định trong kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA