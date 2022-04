Tìm bãi đậu xe bằng quét mã QR

* Dự kiến đón 250.000 du khách dịp lễ 30/4

“Thành phố đặt mục tiêu đón 250 ngàn lượt du khách dịp này. Khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng, không bị cản trợ bởi tình trạng kẹt xe”, đó là đặt hàng của ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu khi mở đầu Hội nghị triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ khách du lịch dịp lễ 30/4 trên địa bàn, sáng 23/4.

Ngay sau gợi mở của Chủ tịch UBND thành phố, nhiều giải pháp thiết thực được đại diện các phòng, ban chuyên môn, phường nêu, qua đó thể hiện quyết tâm cao của toàn thành phố nhằm đón khách trong an toàn.

Chỉ cần quét QR code, sẽ tìm được bãi đậu xe gần nhất

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND TP.Vũng Tàu, quý I, toàn thành phố thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua TP.Vũng Tàu tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách đến với hơn 92.000 lượt. Hiện nay, tín hiệu mua phòng, dịch vụ cho lễ 30/4 đang rất khả quan. Thành phố dự kiến đón 250.000 du khách, thậm chí có thể lên đến 300.000 lượt trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4. Khách đến đông, lượng phương tiện lưu thông tất yếu sẽ tăng cao, cao điểm có thể sẽ có hơn 50.000 lượt ô tô, xe máy vào địa bàn. Từ dự báo trên, các đại biểu đều nhất trí cần chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp chống ùn tắc giao thông để tránh tình trạng kẹt xe, ùn ứ phương tiện, gây mỏi mệt, phiền toái cho du khách.

Những điểm thường xuyên kẹt xe cũng được các phòng, ban chuyên môn chỉ ra gồm: Khu vực ngã ba Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân - Phó Đức Chính-Phan Văn Trị-La Văn Cầu, đường Hải Đăng, Quang Trung, Bãi Dứa, Trần Phú (đoạn trước các vựa - nhà hàng hải sản, Thích Ca Phật Đài).

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT, Công an thành phố cho biết, các điểm “nóng” trên đều đã được lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đậu. Đội CSGT sẽ thành lập 3 tổ công tác tuân tra kiểm soát tập trung vào các khu vực tập trung nhiều cơ sở dịch vụ, phối hợp với các tổ công tác tại chỗ của các phường điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, nhắc nhở những trường hợp đậu xe không chấp hành theo biển báo đã lắp đặt. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Link và mã QR vị trí các Bãi đậu xe trên địa bàn TP.Vũng Tàu: https://www.google.com/maps/@10.3406115,107.0705736,16.75z/data=!4m2!11m1!2sIvmglRA-So-cSKIZoZG1pg

Link và mã QR vị trí các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP.Vũng Tàu: https://www.google.com/maps/@10.3450403,107.062788,14.75z/data=!4m2!11m1!2s-LTv06p1H-gj3Akq2PSuBXNq9mUr2A

Khi cấm dừng, cấm đậu xe trên các tuyến đường du lịch trọng điểm, thành phố cũng bố trí các bãi đậu xe tạm giúp du khách gửi xe an tâm du lịch. Ngoài 22 bãi đậu xe tạm hiện hữu, tại hội nghị, ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đô thị cho biết sẽ có thêm 15 bãi đậu xe tạm, tận dụng trụ sở trường học, cơ quan, đất công được mở tập trung tại Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa. Hiện nay, Phòng Quản lý Đô thị đã cập nhật vị trí các bãi đậu xe tạm và hệ thống nhà vệ sinh công cộng toàn thành phố vào bản đồ Google Map. Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin theo đường link hoặc quét mã QR để tìm kiếm bãi đậu xe và nhà vệ sinh gần nhất. “Chúng tôi sẽ chuyển địa chỉ đường link và mã QR đề nghị Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Phòng VH-TT, các phường, xã thông tin đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn để phổ biến cho người dân và du khách biết, thực hiện”, ông Hoàng Xuân Nguyễn nói.

Để du khách thăng hoa cảm xúc

Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách tắm biển, giải pháp bình ổn giá cả thị trường, giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, công tác quản lý giá bán dịch vụ thời gian qua TP.Vũng Tàu đã làm rất tốt. Quá trình nắm tình hình, Sở Du lịch ghi nhận hầu hết cơ sở dịch vụ đều chấp hành đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tuy nhiên, đâu đó cũng còn 1 số cơ sở ghim phòng, đợi khi cầu vượt cung tăng giá, ép khách phải mua dịch vụ giá cao hơn mức đăng ký. “Thay vì giá phòng ngày thường bán 1 triệu đồng/phòng. Ngày lễ có thể đội giá lên gấp 2-3 lần. Đây là việc làm gây mất uy tín ngành du lịch. Nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, Thanh tra Sở sẽ phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Du lịch Dịch vụ TP.Vũng Tàu tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu giá cả cơ sở dịch vụ bất kỳ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt theo quy định, thậm chí có thể buộc đóng cửa tạm cơ sở nếu mức độ vi phạm nặng”, ông Trịnh Hàng nói.

Thời tiết đang cao điểm nắng nóng sẽ ủng hộ du lịch Vũng Tàu dịp lễ 30/4 và 1/5. Trong ảnh: Biển Bãi Sau đông khách trong ngày cuối tuần, 23/4.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu khẳng định toàn hệ thống chính trị sẽ nỗ lực hết sức phục vụ và bảo đảm an toàn cho du khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Thành phố cam kết phân luồng, phân tuyến giao thông khoa học và an toàn giao thông; đảm bảo ANTT, tài sản, tính mạng, mang đến sự thoải mái, hài lòng cho du khách khi tham gia các hoạt động tắm biển, vui chơi, giải trí trong chuyến du lịch; đảm bảo ATVSTP và hỗ trợ tối đa cho du khách trong phòng chống dịch. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý các phường chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, sâu sát nắm bắt địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khách du lịch sử dụng ma túy trong các cơ sở lưu trú, nhất là các homestay.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA