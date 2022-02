Tín hiệu lạc quan cho du lịch BR-VT

BR-VT vẫn là điểm đến hàng đầu của du lịch nội địa. Theo Sở Du lịch, từ mùng 1 đến hết mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón và phục vụ gần 420 ngàn lượt khách, doanh thu ước đạt 358 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Xuyên Mộc là địa bàn tăng mạnh nhất, gần 4 lần so với cùng kỳ, tiếp theo là TP.Vũng Tàu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tỷ lệ kín phòng ở các địa phương trọng điểm du lịch như TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo, Đất Đỏ đạt trên 95% công suất, trong đó phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt trên 97%; phân khúc còn lại đạt khoảng 80-85%. Sau kỳ nghỉ Tết, công suất phòng sẽ giảm mạnh, song khách du lịch sẽ tiếp tục về BR-VT du xuân kết hợp vãn cảnh chùa, các điểm tâm linh, cầu bình an năm mới đến hết tháng Giêng.