Du Xuân ở thành phố mang tên Bác

TRẢI NGHIỆM TOUR, LƯU TRÚ KHÁCH SẠN 5 SAO TP. Hồ Chí Minh cũng vừa ra mắt nhiều sản phẩm tour du lịch tham quan trải nghiệm các địa danh trên địa bàn. Tour đường sông Cần Giờ bằng tàu cao tốc Greenlines dành cho khách tham quan cá nhân, gia đình cùng mức giá trọn gói từ 1,779 triệu đồng/người. Tour đi về trong ngày với hành trình tham quan xã đảo Thạnh An, khu du lịch sinh thái Vàm Sát, khu bảo tồn chim, dơi nghệ, trải nghiệm câu cua, câu cá sấu... Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam cũng khởi động trở lại tour du lịch vòng quanh trung tâm TP. Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng. Từ điểm xuất phát tại Bưu điện trung tâm, xe đưa khách đến với nhiều điểm tham quan như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng, hồ Con Rùa... Nếu muốn có một trải nghiệm khác biệt tại TP. Hồ Chí Minh, du khách có thể tham khảo các gói nghỉ dưỡng của các khách sạn 5 sao như: InterContinental Residences Saigon, Sheraton Saigon, Renaissance Riverside Saigon... Với vị trí đắc địa, các khách sạn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đối lập giữa sự nhộn nhịp, náo nhiệt của thành phố và sự tĩnh lặng, thư thái trong khuôn viên khách sạn, tận hưởng đêm nghỉ dưỡng sang trọng, bữa sáng miễn phí, ưu đãi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tặng lì xì quy đổi thành các dịch vụ ẩm thực tại khách sạn, quà Tết đặt tại phòng nghỉ, áp dụng từ 31/1 đến 6/2…