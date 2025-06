Chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác điều hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông vừa ký ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2024–2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, tái cấu trúc quy trình công việc, đẩy mạnh số hóa, chia sẻ dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành trên môi trường điện tử. Việc kết nối dữ liệu sẽ tập trung vào 40 nhóm thông tin hành chính thuộc các lĩnh vực như kế hoạch, tài chính, xây dựng, tài nguyên môi trường…

Văn phòng UBND tỉnh được giao hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo, xây dựng chỉ số điều hành, tích hợp với hệ thống Chính phủ. Các chế độ báo cáo sẽ được rà soát, giảm thiểu nếu đã có dữ liệu số thay thế. Công an tỉnh đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống, trong khi Sở KH-CN chủ trì thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào công tác điều hành.

QUANG VINH