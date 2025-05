Ngành công an đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng công an đã và đang tăng cường phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công việc hàng ngày và phục vụ người dân, bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Cán bộ công an xã Phước Hưng (huyện Long Đất) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến cấp, đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe ô tô.

Số hóa thủ tục hành chính

Ông Kiều Mạnh Hưng hiện đang sinh sống ở TP.HCM nhưng đăng ký thường trú tại xã Phước Hưng (huyện Long Đất). Nếu như trước đây khi mua xe ô tô, ông phải về quê làm giấy tờ xe và biển số nhưng giờ chỉ cần ngồi nhà vào VNeID đăng ký.

“Tôi ngồi nhà vào App trên điện thoại bấm biển số cho xe của mình, mọi thủ tục làm trực tuyến và ngày 23/3 vừa qua, tôi đã nhận được biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe qua đường bưu điện. Thật tiện lợi và đỡ khổ cho người dân vô cùng, không phải đi đi lại lại mất thời gian”, ông Hưng vui vẻ nói.

Theo Đại úy Phan Thành Công, Phó Trưởng Công an xã Phước Hưng, từ 1/3/2025, người dân đăng ký xe lần đầu có thể ngồi nhà nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an và được cấp, nhận giấy tờ, biển số đăng ký xe mô tô, ô tô lần đầu qua đường bưu điện. Ngoài ra, các dịch vụ công khác như: đóng phạt vi phạm giao thông, đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú; làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh theo quy định,…cũng đều được thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

“Không chỉ niêm yết công khai tại trụ sở Công an xã, chúng tôi còn xây dựng mã QR, đăng tải các clip, video hướng dẫn các bước nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân trên các trang mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook…Tóm lại mọi thứ đều được chuyển đổi số, số hóa tất cả từ công tác tuyên truyền đến lưu trữ hồ sơ dữ liệu… làm sao để phục vụ người dân một cách tốt nhất, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả”, ông Công nói.

Trung tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng Công an xã Phước Hưng cho biết, đơn vị luôn khuyến khích cán bộ có những phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, phát động phong trào học tập, ứng dụng trên các nền tảng số để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn vị đã xây dựng kế hoạch số 148/KH-CAX, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu trở thành 1 trong 10 đơn vị công an dẫn đầu trong công tác chuyển đổi số về lĩnh vực cư trú và đăng ký xe trong năm 2025.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trước yêu cầu xây dựng Đô thị thông minh, Chính phủ điện tử, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua lực lượng Công an tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường ứng dụng KH-CN trong công tác, mà trọng tâm là chuyển đổi số trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai tất cả nội dung công tác theo chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Chính phủ về chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực như: Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên các tuyến Quốc lộ; ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, kết nối cơ sở khám sức khỏe với dữ liệu cấp giấy phép lái xe, ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đất đai, giải quyết thủ tục thường trú cho công dân…

Trong đó, 3 lĩnh vực dịch vụ công quản lý hành chính trong ngành công an về trật tự xã hội, PCCC và cứu nạn cứu hộ, cấp hộ chiếu phổ thông tiếp nhận, giải quyết trên môi trường mạng và trả kết quả cho công dân đạt 100%; 114 lĩnh vực còn lại thuộc công an các đơn vị địa phương đều đạt kết quả từ 98-99%.

Đặc biệt, từ ngày 1/3/2025, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục tinh gọn bộ máy, tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới từ các sở, ngành sáp nhập, giải thể mà đặc biệt là ứng dụng về chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, DN, Công an tỉnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mới. Qua hơn 1 tháng triển khai, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết trên môi trường mạng và trả kết quả cho công dân đạt trên 90%, được nhân dân đánh giá rất cao.

Trong năm 2025, Công an tỉnh tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh lên mức bảo đảm an ninh thông tin cấp độ 3, xây dựng trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông, hệ thống hội nghị truyền hình đến công an cấp xã…

