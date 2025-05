Công an tỉnh thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 5/5, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT đã phát động đợt học tập tấm gương anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ) và tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm của Đại úy Lê Văn Tuấn (cán bộ Công an TT.Long Hải, huyện Long Đất, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ).

Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, chiến đấu.

Đồng thời, Đại tá Vũ Như Hà cũng phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn lực lượng Công an tỉnh, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, chiến đấu.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG