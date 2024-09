Trung tâm điều hành thông minh tỉnh vận hành hiệu quả

Chiều 26/9, Đoàn công tác của Cục Chuyển đổi số (Bộ TT-TT) do bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tham quan, làm việc với Sở TT-TT về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở TT-TT giới thiệu về IOC tỉnh với đoàn công tác của Cục Chuyển đổi số.

Theo ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở TT-TT, IOC tỉnh vận hành hiệu quả, giúp lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng thu thập, đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực quan dựa trên dữ liệu số về hạ tầng, kỹ thuật, giao thông, trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tính đến nay, đã có 27 đơn vị, 10 lĩnh vực triển khai kết nối, đồng bộ và tích hợp dữ liệu về IOC tỉnh với tổng số 1.348 chỉ tiêu, thông số. Trợ lý ảo IOC tỉnh đã xây dựng được 9 lĩnh vực, bao gồm: Kinh tế-Xã hội, Hành chính công, Đường dây nóng, Phản ánh kiến nghị, Y tế, Giáo dục, Giám sát mạng xã hội, Đất đai, Du lịch với hơn 20.000 câu hỏi.

Hiện nay, hệ thống có 4 camera AI về giao thông: (2 nút giao Nguyễn Tất Thành - Bạch Đằng và Cách mạng tháng Tám - Phạm Hùng (TP. Bà Rịa); 6 camera AI về An ninh ở trung tâm hành chính và một số địa điểm quan trọng khác. Cùng với đó, camera do Công an tỉnh chia sẻ dữ liệu cho IOC là 29 chiếc, nằm trên các tuyến quốc lộ và điểm trọng yếu trên địa bàn Bà Rịa.

Tin, ảnh: QUANG VINH